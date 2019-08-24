親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

生生不息40年 F16型號亂到小編崩潰 這些編號怎來的？

不再假裝是朋友 川普稱習近平「敵人」

運動筆記放鬆就進步了【教練！我想跑步！】不只會跑也要會吃：適合夏天的沁涼補給!
健行筆記台灣第一高峰-玉山主峰階梯走到厭世的象山縱走南港山九五峰
NBA 2019籃球世界盃熱身賽- 美國vs.澳洲 (8月22日)華盛頓巫師賽季三大好球 (2018-19賽季)

MLB／美媒年度獎項分析 柳賢振國聯塞揚快到手了

2019-08-24 07:45聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

大聯盟例行賽季只剩最後五周，各隊除了卡位季後賽席次，球員也要力拚個人獎項，CBS網站分析各大獎項情勢，評估以道奇南韓左投柳賢振目前的成績，在國聯塞揚之爭已是呼之欲出。

柳賢振今年繳出一張鬼神般的成績單，至今天先發出戰洋基前，本季已經豪取12勝3敗、防禦率1.64，在防禦率榜上沒人看得到他的車尾燈，排名第二的薛則（Max Scherzer）和索洛卡（Mike Soroka）為2.41，作者認為：「目前的柳賢振可以毫無異議贏得國聯塞揚。」

CBS報導中提到，前一位投球局數達到進榜標準還能將防禦率壓在1.65以下，最終卻沒能贏得塞揚的投手，已要追溯到1968年印地安人提安特（Luis Tiant），當時他拿下21勝99敗、防禦率1.60，但該年美聯塞揚為拿下31勝6敗、防禦率1.96的老虎隊麥克連（Denny McLain）。

相較國聯情勢明朗，美聯塞揚競爭激烈許多，五人被點名有機會，分別是韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）、摩頓（Charlie Morton）、麥納（Mike Minor）和畢柏（Shane Bieber），但仍以韋蘭德取得生涯第二座塞揚的機率較高。

年度MVP之爭，作者看好美聯由天使楚奧特（Mike Trout）領跑，國聯以道奇貝林格（Cody Bellinger）聲勢最高。

國聯新人王在教士塔帝士（Fernando Tatis Jr.）本季提前報銷後，幾乎已確定是大都會阿隆索（Pete Alonso）的囊中物，他本季已敲40轟，若能以50轟作收，將讓他的獎項更加篤定。美聯新人王則點名太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），出賽場次少，但各項數據突出，季末持續累積出賽場次，若能維持數據不墜仍有本錢競逐獎項。

柳賢振道奇

相關新聞

MLB／傷癒首戰四局失一分 薛則還想投第五局

2019-08-23 13:14

MLB／紅襪也不願野手登板 教頭提兩項另類規則

2019-08-24 08:13

MLB／今日戰績表 田中將大敗投洋基平本季最長4連敗

2019-08-23 12:40

MLB／休15天復出 柯爾7局飆12K拿11連勝

2019-08-23 12:25

MLB／十大數據佐證 金鶯破挨轟紀錄不意外

2019-08-23 12:12

MLB／挨259轟破大聯盟紀錄 金鶯非唯一苦主

2019-08-23 10:46

MLB／談禁賽心境 A-Rod：我搞砸我的人生

2019-08-23 09:18

MLB／霍特再見安打結束補賽 紅襪12分鐘下班

2019-08-23 08:28

選球超齡+穩定性破表 索托是最強年輕打者

2019-08-23 07:00

野手登板創新高 「假二刀流」對球賽真的好嗎？

2019-08-23 07:00

MLB／王維中接替人選帕克 初登板奪中繼成功

2019-08-22 15:50

MLB／美東第一爛隊 金鶯團隊挨258轟平單季歷史紀錄

2019-08-22 14:38

MLB／今日戰績表 道奇10局下再見轟擊敗藍鳥

2019-08-22 13:50

MLB／才剛誇完就崩盤 達比修有先發5.1局挨4轟

2019-08-22 12:50

MiLB／王建民場邊看 江少慶5局好投收第8勝

2019-08-22 11:22

MLB／被點名飯碗有危機 紅襪總裁：我很驚訝

2019-08-22 10:19

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

2019-08-20 07:00

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00

優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

2019-08-16 07:00

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

世羽賽／苦戰3局輸印度女將 戴資穎再遇8強魔咒

2019-08-23 20:34

世羽賽／逆轉勝晉8強 戴資穎想起爸爸一句話

2019-08-23 11:56

NBA／馬刺GDP難得合體 鄧肯竟變得又老又憔悴

2019-08-23 14:27

過31歲生日 林書豪：下一站去處自己會發消息

2019-08-23 11:31

世籃賽／第三節火力釋放 美國熱身賽克澳洲

2019-08-23 09:19

世籃賽／八村壘摘全場最高23分 日本熱身賽惜敗阿根廷

2019-08-23 10:07

世籃賽／在超過5萬人前執教 波總：像在電影中

2019-08-23 09:58

日職／王柏融低潮近3場連11打數未敲安 火腿輸球

2019-08-23 20:38

NBA／籲關注亞馬遜雨林大火 球星實際行動發聲

2019-08-23 12:43

NBA／愛打小白球原因 柯瑞：助精神上遠離塵囂

2019-08-23 11:19

MLB／霍特再見安打結束補賽 紅襪12分鐘下班

2019-08-23 08:28

桌球／捷克公開賽 林昀儒挺進男單8強

2019-08-23 20:45

MLB／今日戰績表 田中將大敗投洋基平本季最長4連敗

2019-08-23 12:40

日職／吞生涯首敗後被降二軍 張奕9月還有機會

2019-08-23 15:51

SBL／選秀23人完成報名 5大瓊斯盃國手受矚目

2019-08-23 14:54

中職／林智勝雙響砲灌8打點 鄭凱文本季10勝入袋

2019-08-23 23:34

NBA／中風後入院受2個月治療 騎士老闆傳返家好消息

2019-08-23 12:20

MLB／談禁賽心境 A-Rod：我搞砸我的人生

2019-08-23 09:18

MLB／挨259轟破大聯盟紀錄 金鶯非唯一苦主

2019-08-23 10:46

MLB／休15天復出 柯爾7局飆12K拿11連勝

2019-08-23 12:25

世籃賽／義大利喜迎利多 傳蓋里納利即將歸隊

2019-08-23 11:07

中職／獅隊本季不換洋投 現有3人撐到最後

2019-08-23 17:13

美網／溫網打出驚奇 美小將高芙努力與成名壓力共存

2019-08-23 08:19

中職／戴培峰蹲捕進步 將有更多機會上場

2019-08-23 21:54

ABL／找來阿提諾前隊友 夢想家雙洋將拍板

2019-08-23 15:41

日職／相隔超過2個月一軍登板 宋家豪中繼2局無失分

2019-08-23 19:59

U15亞青少棒／中華隊複賽首戰扣倒大陸 24日對南韓

2019-08-23 15:06

桌球／捷克公開賽 林昀儒廖振珽晉男雙4強

2019-08-23 18:44

世籃賽／美澳熱身賽觀眾花大錢坐膠椅 羅素克洛痛批

2019-08-23 17:57

中職／大師兄雙響8打點寫個人新高 羅力連6季拿2位數勝投

2019-08-24 00:06

中職／潘威倫再接再厲 第10度挑戰141勝

2019-08-23 17:36

中職／羅力第10勝到手 連6個球季2位數勝投

2019-08-23 21:24

MLB／傷癒首戰四局失一分 薛則還想投第五局

2019-08-23 13:14

世羽賽／八強賽被逆轉 小戴無緣返后座

2019-08-24 00:12

MLB／十大數據佐證 金鶯破挨轟紀錄不意外

2019-08-23 12:12

世青盃戰前報／連2屆沒進四強 中華隊拚更名後首冠

2019-08-24 00:18

日職／王柏融4支0持續熄火 打擊率失守2成7

2019-08-23 20:49

SBL／成力煥當範本 陳國維推薦醫科生劉人豪選秀

2019-08-23 19:00

PGA／巡迴錦標賽首輪 新賽制3美國好手並列領先

2019-08-23 10:44

LPGA／加拿大女子公開賽首輪 徐薇淩69桿並列第16

2019-08-23 09:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top