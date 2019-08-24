MLB／美媒年度獎項分析 柳賢振國聯塞揚快到手了

2019-08-24 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大聯盟例行賽季只剩最後五周，各隊除了卡位季後賽席次，球員也要力拚個人獎項，CBS網站分析各大獎項情勢，評估以道奇南韓左投柳賢振目前的成績，在國聯塞揚之爭已是呼之欲出。

柳賢振今年繳出一張鬼神般的成績單，至今天先發出戰洋基前，本季已經豪取12勝3敗、防禦率1.64，在防禦率榜上沒人看得到他的車尾燈，排名第二的薛則（Max Scherzer）和索洛卡（Mike Soroka）為2.41，作者認為：「目前的柳賢振可以毫無異議贏得國聯塞揚。」

CBS報導中提到，前一位投球局數達到進榜標準還能將防禦率壓在1.65以下，最終卻沒能贏得塞揚的投手，已要追溯到1968年印地安人提安特（Luis Tiant），當時他拿下21勝99敗、防禦率1.60，但該年美聯塞揚為拿下31勝6敗、防禦率1.96的老虎隊麥克連（Denny McLain）。

相較國聯情勢明朗，美聯塞揚競爭激烈許多，五人被點名有機會，分別是韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）、摩頓（Charlie Morton）、麥納（Mike Minor）和畢柏（Shane Bieber），但仍以韋蘭德取得生涯第二座塞揚的機率較高。

年度MVP之爭，作者看好美聯由天使楚奧特（Mike Trout）領跑，國聯以道奇貝林格（Cody Bellinger）聲勢最高。

國聯新人王在教士塔帝士（Fernando Tatis Jr.）本季提前報銷後，幾乎已確定是大都會阿隆索（Pete Alonso）的囊中物，他本季已敲40轟，若能以50轟作收，將讓他的獎項更加篤定。美聯新人王則點名太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），出賽場次少，但各項數據突出，季末持續累積出賽場次，若能維持數據不墜仍有本錢競逐獎項。