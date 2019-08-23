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NBA 2019籃球世界盃熱身賽- 美國vs.澳洲 (8月22日)華盛頓巫師賽季三大好球 (2018-19賽季)

MLB／休15天復出 柯爾7局飆12K拿11連勝

2019-08-23 12:25聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

休息15天絲毫未影響太空人強投柯爾（Gerrit Cole）的手感，今天對老虎隊不僅先發七局無失分，還送出12次三振，幫助球隊以6：3拿下勝利，復出首戰順利收下勝投。

柯爾上次投球是8月8日，隨後因右腿不適休養，復出首戰僅被敲出兩安、送出一次四壞保送，在第二、第六局讓對手站上壘包，其餘全數投出三上三下，用94球拿下本季第15勝，防禦率下降到2.75。

柯爾成功延續個人11連勝，近15場比賽防禦率僅1.84，距離隊史12連勝只差一場，紀錄保持人為米勒（Wade Miller）在2002年締造，而本季三振數也來到238K，暫居大聯盟第二，距離第一名的隊友韋蘭德（Justin Verlander）只差1K。

太空人靠著布萊格曼（Alex Bregman）在四局下的兩分砲取得2：0領先，這也是布萊格曼本季第31轟，追平個人生涯紀錄；艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）六局的二壘安打敲回一分打點，也是個人近57戰的第57分打點。

布蘭特利（Michael Brantley）今天四打數三安打，還有兩分打點，個人連續15場安打，也以3成38打擊率站上大聯盟打擊王。

柯爾大聯盟

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