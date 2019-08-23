MLB／十大數據佐證 金鶯破挨轟紀錄不意外

2019-08-23 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



金鶯海斯(左)本季挨了28轟。 美聯社 分享 facebook 金鶯今天被光芒敲出本季第259、260轟，締造大聯盟單季挨轟新紀錄，本季還有34場比賽要打，繼續推升紀錄不是問題，金鶯本季128場比賽中，有106場都被對手砲轟，CBS運動網專欄作家安德森（R.J. Anderson）甚至估算，到季末會來到329轟，並列出十大數據佐證。

第一，金鶯本季有33名球員挨轟，追平史上第四多，大聯盟本季僅次於水手隊的35人，特別的是，其中有三人是野手，分別是一壘手戴維斯（Chris Davis）、外野手威克森（Stevie Wilkerson）以及二壘手艾伯托（Hanser Alberto）。

第二，金鶯有9名投手至少被敲出10轟，而大聯盟紀錄是11人，有五隊並列，而金鶯目前有4名投手挨9轟，雖然其中只剩卡斯楚（Miguel Castro）在正式名單，但先發投手布魯克斯（Aaron Brooks）目前也挨了8轟。

第三，金鶯有四名投手至少挨了20轟，不過今年美聯東區最多的卻是洋基，有五人挨20轟，而最多則是去年紅人隊的六人挨20轟，金鶯至少目前這項看來不會超越紀錄。

第四，美東火藥庫名不虛傳，金鶯本季被洋基敲了61發全壘打，締造大聯盟單一球隊對戰挨最多轟紀錄，海斯（David Hess）本季被敲28轟有13轟就是遭洋基毒手。

第五，今年每支球隊對戰金鶯都曾開轟，而12支至少對戰四場以上比賽的球隊中，有9隊轟出雙位數以上全壘打。

第六，金鶯造福不少打者，洋基托瑞斯（Gleyber Torres）對金鶯13轟、桑契斯（Gary Sanchez）10轟，還有13名球員對金鶯至少敲出四轟，其中戴維斯（Khris Davis）對金鶯七戰敲出五轟，不過其他98場出賽僅敲出13轟。

第七，不是每個人都能對金鶯開轟，藍鳥一壘手史莫克（Justin Smoak）本季19轟，不過對金鶯54打席還沒開轟。

第八，金鶯今天被敲出本季第260轟，來自光芒游擊手亞當斯（Willy Adames），這也讓亞當斯擺脫對戰金鶯40打席未開轟。

第九，金鶯海斯是史上第二位未投滿80局就被敲超過25轟的投手，另一位是去年球季的湯姆林（Josh Tomlin）。

第十，史崔利（Dan Straily）是史上第一位投不到50局挨超過20轟的投手，而且領先第二名不少，最接近的是2006年的盧斯契（Glendon Rusch），單季第20轟在第66局出爐。