MLB／挨259轟破大聯盟紀錄 金鶯非唯一苦主

2019-08-23 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



金鶯今天對光芒在三局上被米道斯（Austin Meadows）敲出陽春砲，也是本季團隊被敲出的第259發全壘打，超越2016年的紅人隊，成為史上單季挨最多轟的球隊。

金鶯先發投手沃契修夫斯基（Asher Wojciechowski）先在三局上挨轟，五局上又被亞當斯（Willy Adames）敲出陽春砲，將紀錄推進到260轟。

史上單季挨轟前五名的紀錄，金鶯就占了兩個，包括剛締造的260轟，2017年的242轟則並列第四，紅人2016年258轟、2017年248轟位居二、三名。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）表示：「我們被敲了一堆全壘打，無論是259轟還是330轟都沒差，我不在意，我只希望我們在投手丘上表現更好，每一年都要進步，想辦法把球留在場內。」

不過今年不僅金鶯被打得滿頭包，水手、天使、洋基、費城人都被敲超過200轟，照進度上看258轟，前五名的紀錄可能在季末一口氣重新洗牌，這也是近年全壘打滿天飛的結果，因為前13名挨轟紀錄，有7名是在過去四個球季締造。

海德表示：「全壘打不斷增加，我們在很誇張的分區，每個人都想要開轟，而且都是非常棒的打者，我們只能努力做好工作，全壘打過去就過去了。」