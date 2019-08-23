MLB／談禁賽心境 A-Rod：我搞砸我的人生

2019-08-23 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）獲邀參加女賽車手派翠克（Danica Patrick）的訪問節目，透露因藥檢未過禁賽162場的心境，A-Rod表示：「老天啊，我搞砸了我整個人生。」

A-Rod在2014年效力洋基時捲入禁藥風暴，坦承在2001至2003年效力於遊騎兵隊期間，曾服藥增強體力，不過由於大聯盟認為他在其後仍有服用禁藥，判處史上最重的211場禁賽，最後調降至162場。

「我犯了錯。」A-Rod表示：「我獲得大聯盟史上使用禁藥最長的禁賽，我一開始想說只有50場，就像其他17人一樣，但結果卻是211場，我真的哭著跪下說，我的老天，我搞砸了我的人生。」

A-Rod覺得當時確實覺得棒球生涯已經結束，「這是我人生最黑暗的一刻。」A-Rod在服完禁賽後，還是在2015年復出，並敲出33轟，不過打擊率下滑，在2016年合約還沒到期前就退休。

回憶起當時接到球員工會主席的禁賽通知，A-Rod把自己關在家裡三個星期，而且連自己的女兒都不見，他說：「我覺得很反胃，有時候半夜還會哭著醒來，想著自己是個混蛋，拿到兩張Ace還輸掉。」

A-Rod認為，當時自己急著否認使用禁藥才導致這些問題，冷靜下來才甘願承認，都是自己的錯，「我認為這162場禁賽，讓我的人生稍微按個暫停，重新審視，我在5到12歲時做了些什麼，才導致犯了這些蠢事，導致自我毀滅。」

A-Rod在禁賽期間進行心理治療，也讓自己能夠重新出發，他表示：「我在18歲的時候就成了百萬富翁，結果變成被寵壞的孩子，我還是個好人，但確實有些問題，而當你變成更有名的球星、賺進更多錢，盲點就越來越多，而身邊又沒有對的人幫助你處理，就越來越失控，我從禁賽領悟到，自我反省是很重要的態度。」