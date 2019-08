MLB／霍特再見安打結束補賽 紅襪12分鐘下班

霍特再見安打。 美聯社 分享 facebook 紅襪球員今天只花12分鐘就可以打卡下班,在芬威球場迎戰皇家的比賽,是一場等了兩星期的補賽,霍特(Brock Holt)的再見安打讓大家可以早點回家休息,紅襪以5:4拿下勝利。

這場8月8日因雨延期的賽事從10局續打,皇家十局上的攻勢三上三下結束,瓦茲奎茲(Christian Vazquez)在一出局後敲出二壘安打,崔維斯(Sam Travis)故意四壞上壘,霍特從勒夫拉迪(Richard Lovelady)手中敲出直擊左外野牆邊的安打,宣告比賽結束。

霍特表示:「我們就是想讓比賽早點結束,少了一天休息日,還要來這裡結束這場比賽,才剛從聖地牙哥飛了回來,我們想早點結束,我想這是最好的結果,一場12分鐘的比賽。」

這場非正規九局的賽事,紅襪乾脆與球迷同樂,小孩免票入場,大人也只收五美元門票,而且票房將捐給支持波士頓癌症研究的吉米基金會,大部分的座位區都滿了,有掃票入場的共1萬6441人,賽後還開放現場約4000名小朋友自由進場跑壘。

也許是場邊小朋友眾多,讓紅襪球員也感染童心,霍特賽後為了躲避隊友的慶祝,從二壘直衝本壘滑壘慶祝,三壘指導教練費柏斯(Carlos Febles)表示:「今天要感謝球迷,這樣的比賽他們還願意來看,球員對於有小朋友在看台也很興奮。」

紅襪從聖地牙哥飛了六小時才回來完成補賽,對皇家也不輕鬆,他們作客巴爾的摩後,休息日來到波士頓打球,明天又要飛到克里夫蘭對戰印地安人,總教練約斯特(Ned Yost)表示:「這也沒其他辦法,唯一可能是在季末再來補這場比賽,這對我來說更合理,他們不用飛越整個國家,我們也不用搭飛機,而且還少了休息日。」

