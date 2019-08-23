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MLB／霍特再見安打結束補賽 紅襪12分鐘下班

2019-08-23 08:28聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

霍特再見安打。 美聯社
霍特再見安打。 美聯社
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紅襪球員今天只花12分鐘就可以打卡下班，在芬威球場迎戰皇家的比賽，是一場等了兩星期的補賽，霍特（Brock Holt）的再見安打讓大家可以早點回家休息，紅襪以5：4拿下勝利。

這場8月8日因雨延期的賽事從10局續打，皇家十局上的攻勢三上三下結束，瓦茲奎茲（Christian Vazquez）在一出局後敲出二壘安打，崔維斯（Sam Travis）故意四壞上壘，霍特從勒夫拉迪（Richard Lovelady）手中敲出直擊左外野牆邊的安打，宣告比賽結束。

霍特表示：「我們就是想讓比賽早點結束，少了一天休息日，還要來這裡結束這場比賽，才剛從聖地牙哥飛了回來，我們想早點結束，我想這是最好的結果，一場12分鐘的比賽。」

這場非正規九局的賽事，紅襪乾脆與球迷同樂，小孩免票入場，大人也只收五美元門票，而且票房將捐給支持波士頓癌症研究的吉米基金會，大部分的座位區都滿了，有掃票入場的共1萬6441人，賽後還開放現場約4000名小朋友自由進場跑壘。

也許是場邊小朋友眾多，讓紅襪球員也感染童心，霍特賽後為了躲避隊友的慶祝，從二壘直衝本壘滑壘慶祝，三壘指導教練費柏斯（Carlos Febles）表示：「今天要感謝球迷，這樣的比賽他們還願意來看，球員對於有小朋友在看台也很興奮。」

紅襪從聖地牙哥飛了六小時才回來完成補賽，對皇家也不輕鬆，他們作客巴爾的摩後，休息日來到波士頓打球，明天又要飛到克里夫蘭對戰印地安人，總教練約斯特（Ned Yost）表示：「這也沒其他辦法，唯一可能是在季末再來補這場比賽，這對我來說更合理，他們不用飛越整個國家，我們也不用搭飛機，而且還少了休息日。」

紅襪皇家

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