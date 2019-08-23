選球超齡+穩定性破表 索托是最強年輕打者

今年大聯盟未滿21歲的年輕球員當中，聖地牙哥教士的小塔帝士（Fernando Tatis Jr.）和多倫多藍鳥的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）兩人，因為父親都曾是大聯盟球員的顯赫背景，加上上大聯盟前皆已盤踞新秀榜前五名多時，上大聯盟後也屢屢展現剛好迎合轉播單位胃口的不凡揮棒和守備動作，所以獲得絕大多數的媒體版面和球迷關注。相較之下，既沒有小葛雷諾頂級揮棒力量、也沒有小塔帝士超群運動能力的華盛頓國民左外野手索托（Juan Soto），反而討論度頗低。（除非特別說明，否則所有數據資料截至8月22日）

然而，事實上，索托上大聯盟至今的打擊火力、超齡選球和非凡穩定性，都遠比小塔帝士和小葛雷諾出色。索托甚至是大聯盟史上最優質的未滿21歲打者之一。

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索托去年以不滿20歲的稚齡完成大聯盟初登場，旋即展露不可思議的超成熟選球功夫。當時大家心中都充滿訝異與好奇，到底這名因為各種傷勢而只在小聯盟出賽122場（最高層級不超過2A）的19歲少年，是怎麼在如此短的時間內、如此有限的實戰經驗下，就足以勝任大聯盟的挑戰，而且無縫接軌地把他在低層級聯盟的火力水準直接帶到最高殿堂？更甚者，一位19歲的打者，打擊時為什麼會那麼有耐心、出棒選擇如此斟酌不躁進，看起來像極了擁有10年資歷的沙場老將？

索托還不到21歲，但是在打擊心態和技巧上卻是非常成熟而且極度穩定。 美聯社 分享 facebook

索托的選球能力和出棒選擇是跟他同輩的選手無法望其項背的。大聯盟本季只有11位保送率超過15%的打者（至少累積300打席），索托不僅是其中之一（保送率15.5%，優於聯盟平均77%），而且是唯一一位不滿25歲的選手。此外，今年壞球追打率不超過25％的33名打者中（至少累積300打席。資料來源《Fangraphs》），也只有索托一人的年紀不到24歲，其他選手的年齡都在24歲之上。

最不可思議的是，其他球隊的投手在看到索托去年的強大火力展示後，本季紛紛減少對索托把球投在好球帶內的頻率，今年索托看到來球是在好球帶內的機率只有43.8%，比上季的48.2%少了近五個百分點（資料來源《Baseball Savant》），但即便如此，索托竟還是能夠維持超亮眼的選球和出棒選擇，追打壞球的傾向和頻率（23.3%）仍遠遠低於聯盟平均（31.5%）。

不過索托具備良好選球能力，早已不是新聞，這是大家都十分熟悉的事了。今年球季，部分美職專家又挖掘出索托更多不凡之處。

從小把多明尼加同胞前輩卡諾（Robinson Cano）視為偶像的索托，上大聯盟至今的打擊穩定性，可能更勝他的偶像。卡諾生涯有九個球季打擊率超過三成、通算安打數超過2500支，巔峰期以打擊輸出穩定著稱，不過索托本季的逐週打擊表現數據恐怕更令人驚豔。

美國棒球數據網站《Fangraphs》的分析作家芬克（Devan Fink）就指出，索托是大聯盟今年僅僅16位「單週wRC+低於聯盟平均（100）不超過五次」的打者之一，他本季只出現五次單週wRC+未達100的情況。換句話說，索托這個賽季只有五個禮拜（定義範圍為週一到週日）的平均打擊產出低於聯盟平均，其他16週的打擊火力都在平均水準之上。（本週是本賽季第22週，數據只計算到第21週）

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而這「最不容易低潮排行榜」的第一名是天使神鱒楚奧特亦不令人意外，可見索托在打擊穩定性這個項目上，雖然還不到楚奧特的神人級水準，但也相當接近了。

索托低潮少之外，他在陷入低潮時，還是能維持高於聯盟平均的選球能力，因此索托低潮時的打擊數據和上壘率不至於太難看。芬克就特別整理出索托上大聯盟至今的三段低潮期數據：

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由此可見，本來就很少低潮、打擊十分穩定的索托，在低潮時仍能維持選球紀律、不讓信心徹底崩盤，如此能耐和表現成熟度，以他現在的年紀來說，更顯難能可貴。

不過或許也是因為索托登上最高殿堂之後已經超過一年的時間，新鮮感流失不少，加上他今年賽季的打擊數據又跟上一季差不多（2018 OPS .923、wRC+ 146；2019 OPS .958、wRC+ 143），場上發揮太穩定，所以大家反而有錯覺般地認為，索托本季的表現稀鬆平常，沒甚麼爆點，這可能是造成索托受關注度遠低於其他年輕新星的原因之一。

索托還有一點應該要獲得更多關注的是：他今年各層面的棒球技術，都比去年已經很了不起的他，有所進步。比較索托去年和今年打、跑、守各個環節，會發現他本季都有做出一些調整，讓他成為一名完整性和貢獻度都更高的野手。

索托去年球季出賽116場打出22支全壘打，本季至今出賽115場已打出28轟，此外他在防守和跑壘上也都有進步。 美聯社 分享 facebook

打擊方面，雖然索托今年「打擊結果」的數據跟2018年的數字差距不大，不過從「擊球品質」的數據來看，會發現索托修正了菜鳥年時期的盲點。索托去年有一個令人擔憂的問題是，滾地球率偏高，而且在球數落後跟面對變化球時，滾地球率偏高的問題還會被進一步放大。

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索托發現自己從小就養成習慣、有利於產出中外野和反方向長打的出棒模式，在面對滑球、曲球等變化球時，容易打成效果不佳的滾地球，致使他對變化球的打擊產出不佳。於是來到2019年，索托稍微改變了他慣用的揮棒模式，增加了拉球比例（2018年36.1%；2019年39.9%。資料來源《Fangraphs》），這個轉變提高了他對各種變化球的掌握度，不僅下修了滾地球率，索托對變化球的打擊火力也翻倍成長。

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滾地球率的減少，亦可反映在索托的擊球仰角上。索托去年遠低於聯盟平均的擊球仰角（5.5度，聯盟平均為11.1度。資料來源《Baseball Savant》），到今年上升到略高於聯盟平均的12.3度。

做出種種轉變的索托造就了更好的擊球品質，他本季的強擊球比例達到45.4%（初速95英里以上的擊球。資料來源《Baseball Savant》），比去年上升3.2個百分點，而他根據擊球品質運算的預期長打率xSLG*.539和預期加權上壘指數xwOBA*.398，不只都比上季更加出色，甚至皆達到全聯盟前6%的水準。

除了打擊技術的盲點突破，索托亦清楚自己大聯盟第一年很大的瑕疵，是守備、跑壘的表現不盡理想。訓練態度認真、總是在思考如何精益求精的索托，這個賽季大幅改進了他的左外野防守能力，進階守備數據從低於聯盟平均水準，爬升到今年現階段高於聯盟一般水平的程度。至於跑壘，索托亦成為能在壘包間提供正面價值的跑者，他提供的跑壘價值高於一般跑者，本季他13次嘗試盜壘有12次成功，超過九成的高盜壘成功率令人印象深刻。

索托去年剛上大聯盟時繳出立即性的佳績，曾獲得球界的廣泛討論，然而自那之後，打擊成績維持很好、甚至在打跑守三個環節都有技術面進步的他，卻反而因為沒有爆炸性的進步和足以激起眾人興趣的場上動作或話題，鋒芒被掩蓋在小葛雷諾、小塔帝士和阿庫納（Ronald Acuna Jr.）之下。但千萬別忘了，索托才是這一批新世代頂尖球員當中，表現最值得信賴、打擊成熟度最高的選手。

*註：Statcast系統裡的「預期加權上壘指數」（xwOBA，Expected Weighted On Base Average）。這個數據的運算採計打者的「擊球頻率」、「擊球仰角」、「擊球品質」等能力表現，並排除守備、球場等選手無法決定的因素，因此能較準確指出打者的實質打擊能力，同時預測性也比較高。xwOBA以加權上壘指數wOBA的形式呈現，2019年大聯盟平均的xwOBA 為.318。