親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

從榮景到沒落，時代洪流下的拆船師傅阿金

淡海輕軌2024年開進淡水老街 將採人車混合行駛

運動筆記My Running Journey | Furby#1戀心在弓鞋
健行筆記基隆/和平島環山步道桃園。草漯沙丘 ∣桃園也有撒哈拉沙漠ig打卡熱門景點
NBA芝加哥公牛三大好球 (2018-19賽季)五大灌籃封阻 (2018-19賽季)

MLB／王維中接替人選帕克 初登板奪中繼成功

2019-08-22 15:50聯合報 記者藍宗標╱即時報導

帕克。美聯社
帕克。美聯社
分享
運動家隊24歲菜鳥左投帕克（A.J. Puk），今天對洋基之戰八局上登板，大聯盟初登板投0.1局無失分，奪下中繼成功；運動家靠戴維斯（Khris Davis）、塞米恩（Marcus Semien）各一支兩分砲打下江山，終場6：4獲勝，搶下三連戰前兩勝。

旅美左投王維中前天被下放3A，身高201公分的超級新人帕克接替牛棚地位，今天上演大聯盟處女秀，面對三名打者解決一人，被安打、保送各一，在一、三壘有人時退場。

運動家「守護神」漢崔克斯（ Hendriks）八局上提前登板，投1.2局解決洋基最後五人，飆出三次三振，為球隊守住重要勝利。

帕克今天最快球速飆到99英里，雖只解決一名打者，仍符合中繼成功要件，隊上前輩故意嘲弄這個菜鳥，他還是很開心接受事實。

帕克在2016年選秀首輪第六順位被運動家挑中，去年因為手肘韌帶重建手術，完全處於休養狀態，一直等到今天才在大聯盟亮相，本季將以後援任務為主。

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin） 說：「帕克未來將是先發投手，可以扛起開幕戰重任，投七局沒問題。」

運動家近七戰奪下六勝，美聯外卡排名仍居第二，只落後印地安人隊半場勝差，和光芒隊之間沒有勝差；洋基穩居分區龍頭，領先光芒九場勝差，目前83勝45敗仍是美聯最佳戰績。

運動家帕克洋基

相關新聞

MiLB／王建民場邊看 江少慶5局好投收第8勝

2019-08-22 11:22

MLB／才剛誇完就崩盤 達比修有先發5.1局挨4轟

2019-08-22 12:50

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

MLB／美東第一爛隊 金鶯團隊挨258轟平單季歷史紀錄

2019-08-22 14:38

MLB／今日戰績表 道奇10局下再見轟擊敗藍鳥

2019-08-22 13:50

MLB／被點名飯碗有危機 紅襪總裁：我很驚訝

2019-08-22 10:19

MLB／滑壘滑到褲子掉 貝林格：好險拉鍊有拉

2019-08-22 08:08

MLB／紅人與海盜愛打架 托瑞找兩隊教頭聊一聊

2019-08-22 08:08

MLB／166勝超越道奇傳奇左投 克蕭保持謙遜

2019-08-21 17:49

MLB／棒打龍頭洋基 運動家超車光芒登外卡第2

2019-08-21 17:07

MiLB／王維中投1局失1分 宋文華3局好投奪勝

2019-08-21 16:21

MLB／賈吉不再反方向開砲 本季順向首轟出爐

2019-08-21 16:13

MLB／威廉波特結緣 王維中15年後相認普洛法

2019-08-21 15:55

MLB／2名前大聯盟球員涉嫌販毒 雙雙被捕入獄

2019-08-21 15:41

MLB／今日戰績表 楚奧特42轟並列全壘打王

2019-08-21 15:19

MLB／克魯柏復出受阻 腹部拉傷再停機2週

2019-08-21 13:10

MLB／馬林魚故意砸亞古納？ 勇士教頭爆氣被驅

2019-08-21 12:43

MLB／大谷本季8度猛打賞 楚奧特42轟並列第一

2019-08-21 12:23

MLB／又有怪奇受傷 國民後援被槓鈴砸傷鼻

2019-08-21 11:48

MLB／成勇士爭冠拼圖 漢米爾頓：好像過聖誕節

2019-08-21 11:08

MLB／揮別連2場挨轟 陳偉殷投一局3上3下

2019-08-21 11:08

MLB／核彈頭範本 史布林格本季十度首棒開轟

2019-08-21 10:39

MLB／關機休養本季報銷 塞爾：責任我來擔

2019-08-21 09:27

MLB／電子好球帶試用上路 克蕭：蠢斃了

2019-08-21 08:16

改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

2019-08-20 07:00

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00

優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

2019-08-16 07:00

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00
看更多

熱門文章

若轉戰中國創生涯第二春 馬布瑞看好林書豪效應

2019-08-22 10:50

世羽賽／重返球后開紅盤 戴資穎直落2闖關

2019-08-21 20:34

NBA／張伯倫83歲冥誕 詹姆斯：他可統治任何時代

2019-08-22 10:16

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

日職／王柏融3支0 火腿5失誤6：11不敵西武

2019-08-21 20:30

NBA／鬥牛時不能包夾？球星正反意見不一

2019-08-22 14:15

NBA／幫助貧寒學童 雷納德捐贈百萬個書包

2019-08-21 17:25

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

NBA／秀後撤步與金雞獨立跳投 西蒙斯展現球技大提升

2019-08-22 13:00

中職／相隔31年返威廉波特 馮勝賢將任開球嘉賓

2019-08-22 09:04

MLB／棒打龍頭洋基 運動家超車光芒登外卡第2

2019-08-21 17:07

NBA／不捨李文斯頓離隊 柯爾盼他將來能重返球團

2019-08-22 12:20

MLB／166勝超越道奇傳奇左投 克蕭保持謙遜

2019-08-21 17:49

MiLB／王建民場邊看 江少慶5局好投收第8勝

2019-08-22 11:22

世羽賽／球后出局 小戴再闖2關有望重回世界第1

2019-08-21 23:53

NBA／婉拒巫師3年合約？消息人士曝比爾考慮加盟熱火

2019-08-22 11:20

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

日職／王柏融復出陷入低潮 火腿快在洋聯墊底了

2019-08-21 20:50

世羽賽／林丹第2輪出局生涯最慘 抱怨賽程不公

2019-08-21 16:46

日職／張奕迎戰柳田悠岐 生涯對決最高薪球員

2019-08-21 17:18

世羽賽／戴資穎周天成估晚上8時出賽 搶8強門票

2019-08-22 08:29

NBA／錯失年度MVP 哈登附和「政治陰謀說」

2019-08-22 09:33

MLB／滑壘滑到褲子掉 貝林格：好險拉鍊有拉

2019-08-22 08:08

SBL／台藝四少繳交報名表 選秀會累計18人參選

2019-08-21 19:03

龍舟／中華隊擊敗中國 世錦賽2000公尺奪金

2019-08-21 21:04

MLB／紅人與海盜愛打架 托瑞找兩隊教頭聊一聊

2019-08-22 08:08

MLB／被點名飯碗有危機 紅襪總裁：我很驚訝

2019-08-22 10:19

中職／兄弟簽妥4名新人 第2輪魏碩成簽約金380萬

2019-08-21 19:08

NBA／達德利占安東尼缺？爭議發言引球員唇槍舌戰

2019-08-22 14:41

中職／林安可致勝一擊 助獅終止3連敗

2019-08-21 23:48

NBA／重回恩師懷抱 泰隆魯任快艇首席助教

2019-08-21 14:37

NBA／雷納德回饋洛杉磯 送100萬個書包給學童

2019-08-22 10:57

中職／台中金控大戰 因雨延賽

2019-08-21 18:12

世籃賽／FIBA官網戰力排行榜更新 塞爾維亞擠下美國登頂

2019-08-22 15:18

中職／林安可關鍵二壘打屠猿 獅隊終獲下半季第10勝

2019-08-21 22:13

NBA／快艇和巫師迎新「聲」畢拉普斯 、巴特勒任球評

2019-08-22 11:29

SBL／夠了、也倦了...助攻王蘇翊傑高掛球鞋

2019-08-21 23:58

MLB／才剛誇完就崩盤 達比修有先發5.1局挨4轟

2019-08-22 12:50

世羽賽／寶島內戰勝出 麟洋配闖16強

2019-08-21 22:41

SBL／確定有洋將選秀會 外籍生加入暫緩

2019-08-21 18:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top