MLB／王維中接替人選帕克 初登板奪中繼成功

2019-08-22 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



帕克。美聯社 分享 facebook 運動家隊24歲菜鳥左投帕克（A.J. Puk），今天對洋基之戰八局上登板，大聯盟初登板投0.1局無失分，奪下中繼成功；運動家靠戴維斯（Khris Davis）、塞米恩（Marcus Semien）各一支兩分砲打下江山，終場6：4獲勝，搶下三連戰前兩勝。

旅美左投王維中前天被下放3A，身高201公分的超級新人帕克接替牛棚地位，今天上演大聯盟處女秀，面對三名打者解決一人，被安打、保送各一，在一、三壘有人時退場。

運動家「守護神」漢崔克斯（ Hendriks）八局上提前登板，投1.2局解決洋基最後五人，飆出三次三振，為球隊守住重要勝利。

帕克今天最快球速飆到99英里，雖只解決一名打者，仍符合中繼成功要件，隊上前輩故意嘲弄這個菜鳥，他還是很開心接受事實。

帕克在2016年選秀首輪第六順位被運動家挑中，去年因為手肘韌帶重建手術，完全處於休養狀態，一直等到今天才在大聯盟亮相，本季將以後援任務為主。

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin） 說：「帕克未來將是先發投手，可以扛起開幕戰重任，投七局沒問題。」

運動家近七戰奪下六勝，美聯外卡排名仍居第二，只落後印地安人隊半場勝差，和光芒隊之間沒有勝差；洋基穩居分區龍頭，領先光芒九場勝差，目前83勝45敗仍是美聯最佳戰績。