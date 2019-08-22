MLB／美東第一爛隊 金鶯團隊挨258轟平單季歷史紀錄

2019-08-22 14:38 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



金鶯團隊挨258轟平歷史紀錄。 美聯社 分享 facebook 我國旅美球星陳偉殷的前東家金鶯隊如今是美東第一爛隊，陷入重建期的他們墊底是預期內，但與其他球隊落差之大卻有點出人意外。金鶯22日面對皇家的球賽雖然取勝，但被皇家打者擊出全壘打，這支全壘打是本季金鶯投手群被炸的第258轟，已追平史上最慘紀錄，在還有35場球賽的情況下，金鶯團隊肯定要改寫難堪紀錄。

沒有慘、只有更慘

根據《CBS體育網》報導，美東墊底的金鶯隊22日出戰皇家隊，雖然先發投手布洛克斯投出久違的好投，率領球隊以8:1勝出，但他在第3局被皇家開路先鋒梅瑞菲德擊出的陽春砲，讓金鶯團隊單季被全壘打數達到258支，這也追平2016年紅人隊的紀錄，而且金鶯未來還有35場球賽，也得遇到團隊火力強悍的道奇、光芒與紅襪等強隊，推高這項難堪紀錄可期。

這篇文章作者史尼德表示，金鶯隊這項紀錄是由33名投手聯手貢獻，其中有4名投手被打超過20轟、總計9人被轟上雙位數，而輪換這麼多投手（33）也暗指，金鶯體系已找不到能壓制打者的投手，這段重建期將會很艱困；目前單季被最多轟紀錄前五名除了本季之外，2017年的金鶯也以被轟242支排上榜，史尼德預言，再來幾個賽季金鶯應該會「洗版」這項難堪紀錄。

「捕鶯專家」洋基

此外，金鶯隊也正在挑戰另一項難堪紀錄：8月團隊被全壘打支數，目前紀錄保持人是2002年的洛磯隊（56轟），當時他們因高海拔主場易被開轟，而如今金鶯隊在8月以被轟50發全壘打，算上8月還有與光芒隊的4連戰、與國民隊的2連戰，以及一場作客皇家的球賽，要打破這項紀錄只是時間問題。

據《巴爾的摩太陽報》報導，若再看金鶯隊的進階數據，金鶯追平單季被轟紀錄的最大貢獻者是美東龍頭、紐約洋基隊，本季冒出很多黑馬選手的洋基隊堪稱捕鶯專家，本季與金鶯對戰為17勝、2敗，這19場轟了金鶯62支全壘打，這也是史上轟單隊最多全壘打的紀錄，至於最會捕鶯的選手則是洋基22歲明星二壘手、「托天子」托瑞斯，62轟裡托天子貢獻13發。

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