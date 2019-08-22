親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

白鹿颱風增大漸逼台 最快明天發布海陸警

數位身分證明年10月換發 未來結合手機免攜卡

運動筆記My Running Journey | Furby#1戀心在弓鞋
健行筆記基隆/和平島環山步道桃園。草漯沙丘 ∣桃園也有撒哈拉沙漠ig打卡熱門景點
NBA芝加哥公牛三大好球 (2018-19賽季)五大灌籃封阻 (2018-19賽季)

MLB／美東第一爛隊 金鶯團隊挨258轟平單季歷史紀錄

2019-08-22 14:38台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

金鶯團隊挨258轟平歷史紀錄。 美聯社
金鶯團隊挨258轟平歷史紀錄。 美聯社
分享
我國旅美球星陳偉殷的前東家金鶯隊如今是美東第一爛隊，陷入重建期的他們墊底是預期內，但與其他球隊落差之大卻有點出人意外。金鶯22日面對皇家的球賽雖然取勝，但被皇家打者擊出全壘打，這支全壘打是本季金鶯投手群被炸的第258轟，已追平史上最慘紀錄，在還有35場球賽的情況下，金鶯團隊肯定要改寫難堪紀錄。

沒有慘、只有更慘

根據《CBS體育網》報導，美東墊底的金鶯隊22日出戰皇家隊，雖然先發投手布洛克斯投出久違的好投，率領球隊以8:1勝出，但他在第3局被皇家開路先鋒梅瑞菲德擊出的陽春砲，讓金鶯團隊單季被全壘打數達到258支，這也追平2016年紅人隊的紀錄，而且金鶯未來還有35場球賽，也得遇到團隊火力強悍的道奇、光芒與紅襪等強隊，推高這項難堪紀錄可期。

這篇文章作者史尼德表示，金鶯隊這項紀錄是由33名投手聯手貢獻，其中有4名投手被打超過20轟、總計9人被轟上雙位數，而輪換這麼多投手（33）也暗指，金鶯體系已找不到能壓制打者的投手，這段重建期將會很艱困；目前單季被最多轟紀錄前五名除了本季之外，2017年的金鶯也以被轟242支排上榜，史尼德預言，再來幾個賽季金鶯應該會「洗版」這項難堪紀錄。

「捕鶯專家」洋基

此外，金鶯隊也正在挑戰另一項難堪紀錄：8月團隊被全壘打支數，目前紀錄保持人是2002年的洛磯隊（56轟），當時他們因高海拔主場易被開轟，而如今金鶯隊在8月以被轟50發全壘打，算上8月還有與光芒隊的4連戰、與國民隊的2連戰，以及一場作客皇家的球賽，要打破這項紀錄只是時間問題。

據《巴爾的摩太陽報》報導，若再看金鶯隊的進階數據，金鶯追平單季被轟紀錄的最大貢獻者是美東龍頭、紐約洋基隊，本季冒出很多黑馬選手的洋基隊堪稱捕鶯專家，本季與金鶯對戰為17勝、2敗，這19場轟了金鶯62支全壘打，這也是史上轟單隊最多全壘打的紀錄，至於最會捕鶯的選手則是洋基22歲明星二壘手、「托天子」托瑞斯，62轟裡托天子貢獻13發。

【更多精采內容，詳見

金鶯皇家

相關新聞

MiLB／王建民場邊看 江少慶5局好投收第8勝

2019-08-22 11:22

MLB／才剛誇完就崩盤 達比修有先發5.1局挨4轟

2019-08-22 12:50

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

MLB／紅人與海盜愛打架 托瑞找兩隊教頭聊一聊

2019-08-22 08:08

MLB／滑壘滑到褲子掉 貝林格：好險拉鍊有拉

2019-08-22 08:08

MLB／今日戰績表 道奇10局下再見轟擊敗藍鳥

2019-08-22 13:50

MLB／被點名飯碗有危機 紅襪總裁：我很驚訝

2019-08-22 10:19

MLB／166勝超越道奇傳奇左投 克蕭保持謙遜

2019-08-21 17:49

MLB／棒打龍頭洋基 運動家超車光芒登外卡第2

2019-08-21 17:07

MiLB／王維中投1局失1分 宋文華3局好投奪勝

2019-08-21 16:21

MLB／賈吉不再反方向開砲 本季順向首轟出爐

2019-08-21 16:13

MLB／威廉波特結緣 王維中15年後相認普洛法

2019-08-21 15:55

MLB／2名前大聯盟球員涉嫌販毒 雙雙被捕入獄

2019-08-21 15:41

MLB／今日戰績表 楚奧特42轟並列全壘打王

2019-08-21 15:19

MLB／克魯柏復出受阻 腹部拉傷再停機2週

2019-08-21 13:10

MLB／馬林魚故意砸亞古納？ 勇士教頭爆氣被驅

2019-08-21 12:43

MLB／大谷本季8度猛打賞 楚奧特42轟並列第一

2019-08-21 12:23

MLB／又有怪奇受傷 國民後援被槓鈴砸傷鼻

2019-08-21 11:48

MLB／成勇士爭冠拼圖 漢米爾頓：好像過聖誕節

2019-08-21 11:08

MLB／揮別連2場挨轟 陳偉殷投一局3上3下

2019-08-21 11:08

MLB／核彈頭範本 史布林格本季十度首棒開轟

2019-08-21 10:39

MLB／關機休養本季報銷 塞爾：責任我來擔

2019-08-21 09:27

MLB／電子好球帶試用上路 克蕭：蠢斃了

2019-08-21 08:16

MLB／金布洛爾招牌動作 LLB少棒球員集體模仿

2019-08-20 17:53

MLB／進入合約年 赫南德茲復出力拼續約水手

2019-08-20 16:57

改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

2019-08-20 07:00

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00

優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

2019-08-16 07:00

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00
看更多

熱門文章

若轉戰中國創生涯第二春 馬布瑞看好林書豪效應

2019-08-22 10:50

世羽賽／重返球后開紅盤 戴資穎直落2闖關

2019-08-21 20:34

NBA／張伯倫83歲冥誕 詹姆斯：他可統治任何時代

2019-08-22 10:16

世籃賽／拿合約逼迫米爾斯 波總稱握有澳洲戰術

2019-08-21 16:21

日職／王柏融3支0 火腿5失誤6：11不敵西武

2019-08-21 20:30

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

NBA／幫助貧寒學童 雷納德捐贈百萬個書包

2019-08-21 17:25

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

MLB／棒打龍頭洋基 運動家超車光芒登外卡第2

2019-08-21 17:07

中職／相隔31年返威廉波特 馮勝賢將任開球嘉賓

2019-08-22 09:04

NBA／鬥牛時不能包夾？球星正反意見不一

2019-08-22 14:15

MLB／威廉波特結緣 王維中15年後相認普洛法

2019-08-21 15:55

NBA／頭號靶子軍 上海大鯊魚過招火箭、快艇

2019-08-21 17:10

MLB／166勝超越道奇傳奇左投 克蕭保持謙遜

2019-08-21 17:49

世羽賽／球后出局 小戴再闖2關有望重回世界第1

2019-08-21 23:53

世羽賽／周天成速闖關 男單16強就位

2019-08-21 16:36

日職／王柏融復出陷入低潮 火腿快在洋聯墊底了

2019-08-21 20:50

世羽賽／林丹第2輪出局生涯最慘 抱怨賽程不公

2019-08-21 16:46

MiLB／王建民場邊看 江少慶5局好投收第8勝

2019-08-22 11:22

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

MLB／賈吉不再反方向開砲 本季順向首轟出爐

2019-08-21 16:13

世籃賽／波總讚澳洲是勁敵 美國隊移訓也交心

2019-08-21 15:18

日職／張奕迎戰柳田悠岐 生涯對決最高薪球員

2019-08-21 17:18

NBA／婉拒巫師3年合約？消息人士曝比爾考慮加盟熱火

2019-08-22 11:20

MLB／2名前大聯盟球員涉嫌販毒 雙雙被捕入獄

2019-08-21 15:41

世羽賽／戴資穎周天成估晚上8時出賽 搶8強門票

2019-08-22 08:29

NBA／不捨李文斯頓離隊 柯爾盼他將來能重返球團

2019-08-22 12:20

NBA／秀後撤步與金雞獨立跳投 西蒙斯展現球技大提升

2019-08-22 13:00

MLB／滑壘滑到褲子掉 貝林格：好險拉鍊有拉

2019-08-22 08:08

SBL／台藝四少繳交報名表 選秀會累計18人參選

2019-08-21 19:03

NBA／錯失年度MVP 哈登附和「政治陰謀說」

2019-08-22 09:33

MiLB／王維中投1局失1分 宋文華3局好投奪勝

2019-08-21 16:21

龍舟／中華隊擊敗中國 世錦賽2000公尺奪金

2019-08-21 21:04

MLB／紅人與海盜愛打架 托瑞找兩隊教頭聊一聊

2019-08-22 08:08

中職／兄弟簽妥4名新人 第2輪魏碩成簽約金380萬

2019-08-21 19:08

MLB／被點名飯碗有危機 紅襪總裁：我很驚訝

2019-08-22 10:19

中職／林安可致勝一擊 助獅終止3連敗

2019-08-21 23:48

NBA／重回恩師懷抱 泰隆魯任快艇首席助教

2019-08-21 14:37

NBA／雷納德回饋洛杉磯 送100萬個書包給學童

2019-08-22 10:57

中職／台中金控大戰 因雨延賽

2019-08-21 18:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top