MLB／才剛誇完就崩盤 達比修有先發5.1局挨4轟

2019-08-22 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



分享 facebook 小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）賽前送上的極力讚揚，在日籍投手達比修有第6局崩盤後變得諷刺，他今天面對巨人先發5.1局失7分（6分責失），挨了4發全壘打，再度低垂著頭退場；小熊靠著布萊恩（Kris Bryant）第8局的兩分砲逆轉戰局，終場仍以12：11取勝這場打擊混戰。

達比修有近期表現回穩，近4戰防禦率只有2.63，艾普斯坦賽前大誇他的好，「我認為他值得所有的讚揚，這是令人印象深刻的翻轉，每一年都能在特定球員身上看到成長，但達比修更是極致，這顯示自信、積極和自在是多麼重要的事。」

艾普斯坦指出，達比修面對低潮時從不退卻，「他會是第一個承認自己沒有貢獻的人，球季的前六週，他投得很掙扎，接受命運很容易，但他沒有這麼做，而是更努力的投入練習。」就連總教練麥登（Joe Maddon）都說：「現在，我們看到了真正的達比修。」

收了這麼多讚揚之詞，達比修今天的表現卻沒能回應期待，他在首局先挨了隆戈利亞（Evan Longoria）的兩分砲，隊友幫他討回6：2領先也沒能守住，第五局挨亞斯川斯基（MikeYastrzemski）兩分砲，第六局先因自己失誤讓對手上壘，接下來連續被敲兩發全壘打，在此時收工下班。

巨人單局攻下5分逆轉，但兩隊持續以球棒較勁，8局下在布萊恩的兩分砲出爐後，小熊討回12：11領先直到終場。