MLB／被點名飯碗有危機 紅襪總裁：我很驚訝

2019-08-22 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



紅襪總裁唐布洛斯基。 美聯社 分享 facebook 紅襪今年失去世界大賽冠軍風采，目前戰績67勝60敗、排名美聯東區第三，落後龍頭洋基已有16場勝差，近期有報導指稱球團總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）的飯碗面臨危機，他坦言很訝異聽到這樣的說法，「我們可是贏了三次分區冠軍和一座世界大賽冠軍。」

紅襪去年豪取108勝，在季後賽也一路闖關，最終捧回世界大賽冠軍，今年尋求衛冕卻恐怕連季後賽都進不去，落差之大令人始料未及。

唐布洛斯基被點名今冬可能遭到檢討，但他對於這樣的說法有些意見，「其實我不想聊太多這個話題，但我確實感到驚訝。」他忍不住搬出任職期間的戰功，「我是說，至少我們還贏了三次分區冠軍和一次世界大賽冠軍。」

唐布洛斯基理解，在波士頓的職業運動隊伍將面對更高標準的檢視，「這是個艱難的市場，我一直都知道有三個市場與其他地方不同，波士頓、紐約和費城，而我必須說這可能是真的，如果你的臉皮不夠厚，可能無法在這些地方生存下來。」

他繼續埋怨，「我知道人們想贏，我們也想贏，外界期待很高，但當你回頭看，你會發現我們的球迷很棒，老闆也很棒，但總是會有人想找出歸咎的對象（指媒體），這就是一直在發生的事。」

事實上，洋基前一次獲得分區冠軍已要追溯到2012年，而在那之後，紅襪共拿下四次分區冠軍、兩座世界大賽冠軍，戰績遠比世仇球隊優異許多，卻因一年戰績不如洋基而遭檢討，也難怪唐布洛斯基忍不住大吐苦水。