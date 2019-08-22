親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

以後會沒手機用？ 快把你家的「它」拿去回收

運動筆記My Running Journey | Furby#1戀心在弓鞋
健行筆記基隆/和平島環山步道桃園。草漯沙丘 ∣桃園也有撒哈拉沙漠ig打卡熱門景點
NBA後場球員五大火鍋封阻 (2018-19賽季)Giannis Antetokounmpo三大好球 (2018-19賽季)

MLB／被點名飯碗有危機 紅襪總裁：我很驚訝

2019-08-22 10:19聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

紅襪總裁唐布洛斯基。 美聯社
紅襪總裁唐布洛斯基。 美聯社
分享
紅襪今年失去世界大賽冠軍風采，目前戰績67勝60敗、排名美聯東區第三，落後龍頭洋基已有16場勝差，近期有報導指稱球團總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）的飯碗面臨危機，他坦言很訝異聽到這樣的說法，「我們可是贏了三次分區冠軍和一座世界大賽冠軍。」

紅襪去年豪取108勝，在季後賽也一路闖關，最終捧回世界大賽冠軍，今年尋求衛冕卻恐怕連季後賽都進不去，落差之大令人始料未及。

唐布洛斯基被點名今冬可能遭到檢討，但他對於這樣的說法有些意見，「其實我不想聊太多這個話題，但我確實感到驚訝。」他忍不住搬出任職期間的戰功，「我是說，至少我們還贏了三次分區冠軍和一次世界大賽冠軍。」

唐布洛斯基理解，在波士頓的職業運動隊伍將面對更高標準的檢視，「這是個艱難的市場，我一直都知道有三個市場與其他地方不同，波士頓、紐約和費城，而我必須說這可能是真的，如果你的臉皮不夠厚，可能無法在這些地方生存下來。」

他繼續埋怨，「我知道人們想贏，我們也想贏，外界期待很高，但當你回頭看，你會發現我們的球迷很棒，老闆也很棒，但總是會有人想找出歸咎的對象（指媒體），這就是一直在發生的事。」

事實上，洋基前一次獲得分區冠軍已要追溯到2012年，而在那之後，紅襪共拿下四次分區冠軍、兩座世界大賽冠軍，戰績遠比世仇球隊優異許多，卻因一年戰績不如洋基而遭檢討，也難怪唐布洛斯基忍不住大吐苦水。

世界大賽洋基紅襪

相關新聞

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

MLB／滑壘滑到褲子掉 貝林格：好險拉鍊有拉

2019-08-22 08:08

MLB／紅人與海盜愛打架 托瑞找兩隊教頭聊一聊

2019-08-22 08:08

MLB／166勝超越道奇傳奇左投 克蕭保持謙遜

2019-08-21 17:49

改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

2019-08-20 07:00

MLB／今日戰績表 光芒靠再見暴投險勝水手

2019-08-22 09:41

MLB／棒打龍頭洋基 運動家超車光芒登外卡第2

2019-08-21 17:07

MiLB／王維中投1局失1分 宋文華3局好投奪勝

2019-08-21 16:21

MLB／賈吉不再反方向開砲 本季順向首轟出爐

2019-08-21 16:13

MLB／威廉波特結緣 王維中15年後相認普洛法

2019-08-21 15:55

MLB／2名前大聯盟球員涉嫌販毒 雙雙被捕入獄

2019-08-21 15:41

MLB／今日戰績表 楚奧特42轟並列全壘打王

2019-08-21 15:19

MLB／克魯柏復出受阻 腹部拉傷再停機2週

2019-08-21 13:10

MLB／馬林魚故意砸亞古納？ 勇士教頭爆氣被驅

2019-08-21 12:43

MLB／大谷本季8度猛打賞 楚奧特42轟並列第一

2019-08-21 12:23

MLB／又有怪奇受傷 國民後援被槓鈴砸傷鼻

2019-08-21 11:48

MLB／成勇士爭冠拼圖 漢米爾頓：好像過聖誕節

2019-08-21 11:08

MLB／揮別連2場挨轟 陳偉殷投一局3上3下

2019-08-21 11:08

MLB／核彈頭範本 史布林格本季十度首棒開轟

2019-08-21 10:39

MLB／關機休養本季報銷 塞爾：責任我來擔

2019-08-21 09:27

MLB／電子好球帶試用上路 克蕭：蠢斃了

2019-08-21 08:16

MLB／金布洛爾招牌動作 LLB少棒球員集體模仿

2019-08-20 17:53

MLB／進入合約年 赫南德茲復出力拼續約水手

2019-08-20 16:57

MLB／今日戰績表 太空人擊敗老虎奪下80勝

2019-08-20 14:36

MLB／大谷連10場敲安 三壘安跑速讓人驚艷

2019-08-20 13:11

MLB／補外野拼季後賽 勇士找來快腿漢米爾頓

2019-08-20 13:10

MLB／全壘打變顯學 大聯盟三名人批難看

2019-08-20 12:25

MLB／全壘打球直擊麥當勞廣告 大麥克少了「M」

2019-08-20 12:13

MLB／背部傷勢停機4週 薛則最快週五重回先發

2019-08-20 12:10

MLB／官網列15名高中新秀 8人隨U18美國隊來台

2019-08-20 11:20

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00

優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

2019-08-16 07:00

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00
看更多

熱門文章

世羽賽／重返球后開紅盤 戴資穎直落2闖關

2019-08-21 20:34

中職／記得第一金剛嗎？淒慘程度遠超過獅隊

2019-08-21 15:01

世羽賽／山口茜爆冷出局 戴資穎拚重返球后

2019-08-21 11:23

NBA／看好哈沃德貢獻 柏金斯：湖人需要他

2019-08-21 15:00

世籃賽／拿合約逼迫米爾斯 波總稱握有澳洲戰術

2019-08-21 16:21

日職／王柏融3支0 火腿5失誤6：11不敵西武

2019-08-21 20:30

MLB／大谷本季8度猛打賞 楚奧特42轟並列第一

2019-08-21 12:23

NBA／洛城雙強對決 皮朋看好快艇勝出

2019-08-21 12:56

NBA／幫助貧寒學童 雷納德捐贈百萬個書包

2019-08-21 17:25

MLB／棒打龍頭洋基 運動家超車光芒登外卡第2

2019-08-21 17:07

世籃賽／美澳熱身賽對決 英格斯：要暴扣米契爾

2019-08-21 14:20

NBA／頭號靶子軍 上海大鯊魚過招火箭、快艇

2019-08-21 17:10

MLB／166勝超越道奇傳奇左投 克蕭保持謙遜

2019-08-21 17:49

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

世羽賽／周天成速闖關 男單16強就位

2019-08-21 16:36

SBL／曾獲總冠軍賽MVP 蘇翊傑宣布退役

2019-08-21 14:11

MLB／威廉波特結緣 王維中15年後相認普洛法

2019-08-21 15:55

世羽賽／林丹第2輪出局生涯最慘 抱怨賽程不公

2019-08-21 16:46

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

世羽賽／球后出局 小戴再闖2關有望重回世界第1

2019-08-21 23:53

日職／王柏融復出陷入低潮 火腿快在洋聯墊底了

2019-08-21 20:50

世籃賽／波總讚澳洲是勁敵 美國隊移訓也交心

2019-08-21 15:18

MLB／賈吉不再反方向開砲 本季順向首轟出爐

2019-08-21 16:13

MLB／2名前大聯盟球員涉嫌販毒 雙雙被捕入獄

2019-08-21 15:41

日職／張奕迎戰柳田悠岐 生涯對決最高薪球員

2019-08-21 17:18

SBL／蘇翊傑結束球員生涯 最難割捨球迷喝采

2019-08-21 14:57

MLB／揮別連2場挨轟 陳偉殷投一局3上3下

2019-08-21 11:08

MiLB／王維中投1局失1分 宋文華3局好投奪勝

2019-08-21 16:21

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

MLB／成勇士爭冠拼圖 漢米爾頓：好像過聖誕節

2019-08-21 11:08

中職／相隔31年返威廉波特 馮勝賢將任開球嘉賓

2019-08-22 09:04

SBL／台藝四少繳交報名表 選秀會累計18人參選

2019-08-21 19:03

中職／兄弟簽妥4名新人 第2輪魏碩成簽約金380萬

2019-08-21 19:08

NBA／重回恩師懷抱 泰隆魯任快艇首席助教

2019-08-21 14:37

MLB／馬林魚故意砸亞古納？ 勇士教頭爆氣被驅

2019-08-21 12:43

NBA／助老鷹未來步正軌有功 總管獲升職與延約

2019-08-21 11:50

世羽賽／戴資穎周天成估晚上8時出賽 搶8強門票

2019-08-22 08:29

MLB／滑壘滑到褲子掉 貝林格：好險拉鍊有拉

2019-08-22 08:08

中職／台中金控大戰 因雨延賽

2019-08-21 18:12

中職／林安可致勝一擊 助獅終止3連敗

2019-08-21 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top