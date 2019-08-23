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野手登板創新高 「假二刀流」對球賽真的好嗎？

2019-08-23 07:00Dennis

棒球比賽瞬息萬變，除了比兩軍打擊火力之外，還要比投手強度、主帥調度與牛棚深度，畢竟棒球是場沒有時間限制競賽，不到三人出局，就沒有結束時候，雖如此賽制能給落後方一個無時間限制反攻契機，可是當比賽已進行到意興闌珊時，在沒有「提前結束」職業比賽中，教練團要如何用另類方式來向對手「豎白旗」？派野手上場投球，其實就是意味著放棄比賽的重要指標。

古今中外，野手上場投球雖非司空見慣，但也不算稀有，尤其在現代棒球學有專精分工下，野手如需上場投球，肯定背後是有原因。日前中職統一獅老將高國慶差一點再度下場投球，只因為球隊大幅度落後給對手，再加上教練團不想再消耗牛棚戰力，因此要他先進牛棚熱身，好在必要時上場投球，進而消化比賽。

至於在大聯盟，台灣球迷印象最深刻野手登板比賽，莫過於是2009年4月13日洋基比賽。當時洋基先發投手王建民被對手打爆，主投至第二局就被對手狂得8分，在沒能夠拿下任何一個出局窘境下，洋基從第二局開始就必須消耗牛棚投手，最後在無計可施之下，外野手史威夏(Nick Swisher)則是主動請益上場登板。結果史威夏不但順利完成任務，甚至投球內容比當天登板過投手還要亮眼，導致往後每當球隊大幅度落後時，許多洋基迷曾在勘台上大喊「我們要史威夏」來給球隊喝倒彩。

然而這原本恥辱性球場調度，近年來則是有日益增加趨勢，特別是本季，野手登板次數更是達到了史上高峰。根據媒體統計，2018球季大聯盟野手上場投球次數就有65次，不過光是今年球季開打至今，野手登板就已經出現過78次之多！比起2011球季8次，不難看出近年來大聯盟球賽環境與強度轉變。

2009年4月13日洋基先發投手王建民被對手打爆，洋基在無計可施之下，外野手史威...
2009年4月13日洋基先發投手王建民被對手打爆，洋基在無計可施之下，外野手史威夏主動請益上場登板，結果順利完成任務。 美聯社
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先發投手能夠吃下的局數，其實間接牽動著野手登板機會。按照數據顯示，早在2011年，大聯盟先發投手平均每場比賽能夠吃下6.02局，而且單季能夠投200局投手就多達39名，可是到了今日一名先發投手僅能吃下5.07局，上一季能夠幫球隊吃200局先發投手才13位而已，由此可見，牛棚的工作量在過去9季裡，每場比賽大約增加一局量。以此類推，如果中繼投手大約可以幫助球隊在每場比賽投一局話，可以見得，現今大聯盟球隊每場比賽比起往年還需要多消耗一名投手，在投手編制沒有增加情況下，這無形的影響到教練團對於往後球賽佈局，因此為了不想多消耗投手，野手上場投球機會大幅增加。

在本季78次野手登板裡，金鶯、大都會、道奇與太空人等球隊都時常在比賽時把野手當為投手使用，其中又以金鶯為大宗。有趣的是，金鶯外野手維克森(Stevie Wilkerson)在一次與天使的跨日賽中，竟撿到一次救援成功，而且他在該役平均球速還不到60英里，堪稱是史上最驚奇救援成功！

雖說野手登板為冗長的棒球比賽添加不少樂趣與話題性，可是長期下來，對於大聯盟未來發展與比賽精彩度應該是有一定阻礙。近年來大聯盟試圖扭轉棒球運動時間過長且乏味的形象，因此有至於對於縮短比賽長度有一定的改革。可是沒想到，大聯盟竟然開始出現野手登板頻繁現象，就可以看出球隊間強弱與比賽的精彩度是出現了一定變化，才導致這樣現象出現。

金鶯外野手維克森在一次與天使的跨日賽中，竟撿到一次救援成功，而且他在該役平均球速...
金鶯外野手維克森在一次與天使的跨日賽中，竟撿到一次救援成功，而且他在該役平均球速還不到60英里，堪稱是史上最驚奇救援成功。 路透
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很多專家把這個現象怪罪於上一季所掀起「假先發」風潮，以至球團無冤無故多用一名投手上場。又或者把原罪推到許多刻意放坦與進行重建球隊身上。無論如何，許多大聯盟球隊如：天使與教士等，近來都有試圖刻意養成「二刀流」野手以備不時之需，在此認為預估未來野手登板次數可望繼續提升，而這個現象是否會對棒球運動進行再一的演化，就讓我們拭目以待！

太空人國慶

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

Dennis的部落格

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