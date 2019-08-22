MLB／紅人與海盜愛打架 托瑞找兩隊教頭聊一聊

2019-08-22 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



紅人與海盜隊經常發生衝突。 美聯社 分享 facebook 紅人與海盜本季交手火花四射，一言不合就上演板凳清空，周五展開三連戰前，紅人當地電台主播先爆料，大聯盟已警告兩隊不得再惹事端，大聯盟辦公室主席托瑞（Joe Torre）對此則回應，只會與兩隊教頭私下聊聊，不會祭出警告。

兩隊本季已經交手12場，合計挨砸打者9人、驅逐出場15人，以及多次板凳清空，包括發生7月31日的過招，就有8人遭到驅逐出場。

如此豐富的「戰史」，似乎已讓大聯盟繃緊神經，紅人當地電台明星主播布瑞納曼（Marty Brennaman）在播報中提到，兩隊本周末將展開三連戰，已經提前被大聯盟警告，要兩隊注意火氣。

布瑞納曼的同業兒子索恩（Thom Brennaman）也在FOX的節目中與搭檔維爾許（Chris Welsh）聊到此事，索恩表示，「紅人周四（美國時間）將飛去與海盜交手，這會是個有趣的系列賽，對吧？」維爾許回應，「很有趣，但如果你們預期會有什麼火花，那可能會失望，因為大聯盟已經警告兩隊，我們可以問問托瑞。」

托瑞對此回應，沒有警告，僅有勸說，「我們會與兩隊教頭聊聊，這是私底下的聊。」他表示，「裁判肯定會繃緊神經，但我不會在系列賽開打前祭出警告，因為比賽這件事本身已經夠艱難了，我不覺得讓選手打得小心翼翼是正確的事。」

托瑞表示，「所以，我們就等著看看會有什麼事吧，但再強調一次，我相信兩隊都能講道理，而裁判也會知道過去的事都已經過去了。」