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MLB／滑壘滑到褲子掉 貝林格：好險拉鍊有拉

2019-08-22 08:08聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

貝林格。 路透
貝林格。 路透
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滑壘過後，就知道誰的褲頭沒有繫緊；道奇強打貝林格（Cody Bellinger）昨天在企圖滑上三壘時遭觸殺出局，也把球褲一起滑掉，在場上掉褲子的畫面成為昨天的熱門話題，貝林格最慶幸的是，「好險我的拉鍊頭有拉好。」

道奇昨天以16：3修理藍鳥，貝林格第四局在滿壘時敲出長打，一棒清空壘包，但自己卻在滑上三壘前出局，不只三壘安打降級為二壘安打，他的褲子在滑壘時一併滑掉，在三壘審拉他起身後，貝林格笑著穿回褲子、拍拍身上的紅土，成為場上的逗趣畫面。

掉褲畫面成為昨天網路上的熱門影片，貝林格笑說：「那太好笑了，好險我的拉鍊頭有拉好，那是最重要的事。」這支掉褲安打同時也為他達陣單季100分打點，推進生涯新高，持續累積競逐國聯MVP的本錢，大聯盟官方Cut 4網站貼出的影片就笑稱：「貝林格的單季打點來到生涯新高，但褲子卻來到生涯新低。」

對於掉褲子的原因，貝林格也難以理解，「我的皮帶沒斷，就只是褲子掉了，我也不知道怎麼發生的。」

道奇大聯盟

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