棒球靈異故事 貝比魯斯的鬼魂

明年大聯盟要在『夢幻成真』一片的球場原址愛荷華州重現那場「If You Build It, They Will Come.」的美好預言。我們大概不會看到無鞋傑克森真的走出來，但是這部電影告訴我們的啟發就是，棒球的歷史如此悠久綿長，那些上古神獸們留下的不只是不可思議的數字，還有一個又一個的故事，當然，也有鬼故事。

貝比魯斯是棒球自古至今最知名的巨星，他的靈異故事也前無古人後無來者。在布萊德雷（Mickey Bradley）和戈登（Dan Gordon）合著的『驚聲之地：棒球場、更衣室和更多地方的靈異故事（Field of Screams: Haunted Tales From The Baseball Diamond, The Locker Room And Beyond）』中，特別有一整章講和貝比魯斯有關的靈異現象。

洋基舊球場在搬動貝比魯斯紀念碑時特別難搬，費了好一番工夫才搬到新球場。 歐新社資料照片 分享 facebook 老洋基球場號稱貝比魯斯建立的地方，但現今的新洋基球場雖然在舊址對街而已，卻被譽為「喬治老闆建立的地方」，雖然同樣在中外野牆外設立了洋基名宿紀念碑公園，但已經和貝比沒有連結。根據傳說，建築工人在移動老球場其他紀念碑時都很順利，只有在要挖起貝比魯斯這塊5萬5千鎊的花崗岩石板時遭遇麻煩，花了他們足足90分鐘才成功。根據貝比魯斯的孫女琳達‧魯斯‧托賽提（Linda Ruth Tosetti）的講法：「我想貝比魯斯應該坐在石板上說不要吧。在所有的紀念碑中，貝比的那塊是最晚被移的，但我祖父並不想走，他的石碑不願離去。」

琳達女士從未見過她的祖父，貝比在她出生時已經過世七年了。但琳達說，她總是可以感覺到祖父的存在，像是有一段時期，貝比魯斯遺物中的世界大賽戒指莫名其妙消失了，在家族中引起軒然大波，貝比魯斯就在琳達的夢中出現，坐在客廳的大皮椅上，背後是個透光的門，手上戴著他的冠軍戒，聽著廚房中家族成員的吵架聲，對著坐在對面長椅上的琳達說：「我不敢相信他們為了這些戒指吵成這樣，這根本不算什麼。這是他們想知道的嗎？」琳達回答：「不是，我不想知道這些戒指，我只想認識你。跟我講，跟我講。我一直想認識你，真的，我一點也不在乎那些戒指。」貝比沒真的回答他未曾見過的孫女，自顧自地說：「你知道嗎，這些戒指，不過就是戒指而已，有什麼大不了的？你想知道它們現在在哪裡嗎？」此時琳達就驚醒了。

在2004年時，身為死忠紅襪迷的琳達在美聯冠軍賽第四戰時，坐在芬威球場，向她的祖父祈禱：「阿公，我又冷又累，我想回家了，請附身在歐提茲的球棒上吧，拜託了，阿公。」那時已經是凌晨一點22分了，這場比賽在攝氏六度的低溫中打到第十二局，紅襪隊當時再輸一場，就要連續兩年在季後賽被死敵洋基隊淘汰出局。結果老爹把洋基救援投手昆卓（Paul Quantrill）的內角球送出右外野圍牆，回應了琳達的祈禱。16個小時後琳達又回到她在芬威的老座位，繼續看第五戰，這場當時史上最長的季後賽打到第十四局，四比四平手，又輪到歐提茲上場打擊。琳達的先生安迪托賽提（Andy Tosetti）要她再向貝比魯斯祈禱，琳達望著天空，再次禱告，結果奇蹟再度發生，老爹又打出再見安打。後面的故事大家都知道了，紅襪在這年扭轉了糾纏他們86年的貝比魯斯魔咒。琳達說其實她的祖父並沒有真的詛咒紅襪隊，他當時只是在陳述一項事實：『他們少了我，就不會再拿世界大賽冠軍了。』貝比在他紅襪隊六年期間，拿過三次冠軍，但紅襪也確實在將魯斯送到洋基後，多次和世界大賽冠軍擦身而過。

紅襪在1919年把貝比魯斯轉賣給洋基的正式文件，在後來的拍賣中以99萬6000美元成交。 歐新社資料照片 分享 facebook

出生在巴爾的摩的貝比魯斯在七歲時被送至當地的一所矯正學校，聖瑪麗男子工業學校。魯斯的爸爸管不動又抽煙又偷竊又翹課的魯斯，只好把他送到這個終年住校的地方來給神父們管。魯斯在這邊遇到了馬泰斯神父，身材比魯斯更高大的馬泰斯神父在這邊發掘了貝比的棒球天份，一路鼓勵他在綠茵上表現天份，從一個不良少年變成史上最偉大的棒球天才。貝比魯斯在他的自傳中多次提及馬泰斯神父，說沒有神父，就沒有他的成就。貝比對他的母校充滿感激，時時回學校去探望當年的師長，帶很多糖果、食物和球具給學弟們。

這所學校現在已經改名為吉本斯主教學校，但是仍充滿了貝比魯斯的影子。這間學校的棒球場仍然維持當年貝比魯斯時代的樣貌，有許多學生說看過貝比出現在球場中，或是坐在左外野外的石牆上看著球場，而那邊就是當年貝比最喜歡的座位。他的影響還跨運動類別，吉本斯主教學校的籃球館就常常出現靈異現象，比如說在空無一人的球場中傳出運球的聲音。前代老教頭慕里斯（Ray Mullis）就常常警告學生，如果你們隨意去球場，你們可能會遇上貝比魯斯的鬼魂喔。

一位致力於研究貝比魯斯生平的棒球作家范賽拉羅（Charlie Vascellaro）受貝比魯斯出生地博物館的委託，在2001和2002年球季帶著許多貝比的紀念品全美長征。他帶的東西包括貝比魯斯1927年的制服和球棒、聖瑪麗學校時期用的捕手手套、洋基時期的最後一份合約等等，但最受歡迎的一件東西，就是貝比魯斯等身的人型立牌。

范賽拉羅宣稱，有一次他到亞利桑那州的天普迪雅波羅球場（Tempe Diablo Stadium），這裡是天使隊的春訓基地，前老闆是西部片時期的巨星金奧崔（Gene Autry），在入口處有個這位人稱『唱歌牛仔』的銅像，范賽拉羅把貝比的立牌擺在奧崔的銅像旁拍了一張照，而事後他再檢視照片時，赫然發現貝比的臉上有一圈顯著的光環，讓這個人型立牌看來栩栩如生。

釀酒人的主場米勒球場在興建時，有三位建築工人在工安意外中喪生，米勒球場特別設了一個紀念牌來向他們致敬。范賽拉羅拍了這個紀念牌，結果他發現這張照片的上方出現了一道光束，照著紀念牌的方向，老范說他相信這表示貝比在看護著這三位為棒球奉獻生命的工人。在海盜主場PNC球場外有個海盜一代巨星史塔秋（Willie Stargell）的雕像，這位六七十年代的海賊王在球場開幕當天辭世，以打擊豪邁，但對球迷很溫柔友善、能言善道聞名。范賽拉羅在那趟長征中也去了這邊，他在史塔秋雕像的照片中也發現了類似的光環，在他心中他相信這是貝比魯斯對人格和他類似的史塔秋的肯定。

范賽拉羅說這趟長征中，他照了非常多照片，其中有為數不少的靈異照片，這些都是貝比魯斯的靈魂仍然在世間的證明，看顧著今天的棒球。老范相信自己跟貝比魯斯也有特殊的連結，在長征途中他也去了紐約州的貝比之墓，他帶了一支貝比喜歡的古巴雪茄，還有Maker’s Mark波本威士忌放在墓上，然後照了三張照片。在照片中，墓碑上都有明顯的光環，旁邊的樹上也有一個。「我想這是此刻貝比魯斯最合適的長眠之地，」范賽拉羅說，「他的靈魂跟著我到處移動，也跟著我到他的永遠休息的地方，就像他從未離開一樣。」

關於貝比魯斯的靈異傳說不少，不過他還是多數球迷心中的「棒球之神」！ 歐新社資料照片 分享 facebook

貝比魯斯在球員時期和退休後在全美各地都有留下足跡，而這些地方很多都還存在，讓許多有心球迷會一一循著歷史記錄去探訪貝比魯斯故事，這些古老建築物也出現很多鬼故事，有些或許是貝比，也些不是，但貝比魯斯這個棒球史上最知名的名字，藉由各種故事，讓一代又一代的球迷傳頌下去，讓這個最重傳統和歷史的運動，有著和其他運動大為不同的韻味。