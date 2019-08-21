MLB／166勝超越道奇傳奇左投 克蕭保持謙遜

2019-08-21 17:49 聯合新聞網 綜合報導



在隊友5轟掩護下，克蕭輕鬆拿下生涯第166勝，超越道奇傳奇左投烤法克斯。 美聯社 分享 facebook

道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）今日雖然挨了3轟，但仍是場優質先發，加上隊友5轟火力支援，率隊以16:3大勝藍鳥，進帳生涯第166勝，正式超越傳奇左投考法克斯（Sandy Koufax）。

克蕭此役主投6局，送出6次三振，挨3轟全是陽春彈，打線又火力全開，比數直接讓對手看不到車尾燈，喜收生涯166勝，超車名人堂左投考法克斯，成為隊史勝場數第5多球員，僅落後沙頓（Don Sutton）、德萊斯戴爾（Don Drysdale）、萬斯（Dazzy Vance）、甘乃迪（Brickyard Kennedy）這些大前輩。

若追溯至1961年，克蕭生涯12個賽季的勝場數一樣能與其他4位投手並列第25名，差3勝就能攻進入前20名，對克蕭來說要進榜只是時間問題。

雖超越球隊傳奇，克蕭保持一貫謙虛態度，於賽後採訪時說：「很高興能夠跟考法克斯相提並論，但如果他身處現代的話，他的勝投場次會更多，因為醫療進步很多，他更能保持健康。」此言反應考法克斯的生涯，這位傳奇在1960年代前半統治整個聯盟，但左手肘關節的惡化讓他不得不提早告別球壇，踏下投手丘時的年紀僅30歲。

克蕭雖里程碑之夜表現平平，但在主場對藍鳥6場系列戰，45局仍繳出59K、13保送、防禦率1.40優秀成績單。此外招牌滑球一樣犀利，過去7場打者碰到滑球擊球率僅0.194；此役的速球也是讓打者懷疑人生，10個打數才打出一支安打。