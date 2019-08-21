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MLB／賈吉不再反方向開砲 本季順向首轟出爐

2019-08-21 16:13聯合報 記者藍宗標╱即時報導

賈吉揮出本季首支順向全壘打，不過無助洋基贏球。 美聯社
賈吉揮出本季首支順向全壘打，不過無助洋基贏球。 美聯社
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洋基隊展開美西九連戰之旅，今天對運動家隊三連戰首戰吞下13次三振，以2：6吞敗，「法官」賈吉（Aaron Judge）八局上揮出左外野陽春砲，本季第13轟出爐，也是首支順向全壘打。

洋基指定打者桑契斯（Gary Sanchez）一局上轟出陽春砲，本季第28轟攻下全場第一分，但洋基先發投手杰曼（Domingo German）投5.1局失六分，賈吉八局上開轟無法改變戰局，終場仍以四分之差落敗。

賈吉今年前12支全壘打紀錄都是推向中（三支）、右外野（九支），未有左外野方向，今天砲轟運動家第三任投手索瑞亞（Joakim Soria），飛了467英尺，也是個人本季最大號全壘打。

「方向不是重點。」賈吉表示，只要能夠飛過全壘打牆，為球隊追加分數，不管左、右、中外野，能轟出去都很開心。

洋基連續209場比賽得分，成為大聯盟史上第三長紀錄，之前是釀酒人隊212場（1978到79年）、洋基308場（1931到33年）。

洋基今天開始對運動家、道奇、水手隊連打九場比賽，被喻為攸關爭取季後賽頭號種子，必須多爭取勝場；洋基目前83勝44敗和道奇並列大聯盟最佳戰績，運動家在美聯外卡排名第二，和光芒隊之間沒有勝差。

洋基運動家賈吉

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