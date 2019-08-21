MLB／棒打龍頭洋基 運動家超車光芒登外卡第2

2019-08-21 17:07 聯合新聞網 綜合報導



運動家開賽就棒打洋基，搭配先發貝利壓制對手，6:2守下主場。 美聯社 分享 facebook

爭奪外卡名額的運動家今日強碰美聯龍頭洋基，開賽就棒打紐約客，歐森（Matt Olson）、坎納（Mark Canha）首局先後開轟，幫球隊奠定勝基，投手貝利（ Homer Bailey）也用5.2局8K表現，讓洋基無還手餘地，終場運動家6:2守下主場，以些微勝率超車光芒爬升至外卡第二。

賽前外卡排名僅落後光芒1場勝差的運動家，全力拚季後賽門票，比賽剛開始就展現出勢在必得的氣勢，1局下一壘有人、2出局情況下，一壘手歐森就率先開轟，接棒的坎納也在隨後補刀，擊出右外野方向陽春砲，兩人單局就幫球隊進帳3分，站穩勝利腳步。

運動家今日先發是731大限交易來的貝利，今天展現優秀壓制力，主投5.2局，賞給打擊率排名聯盟第4的洋基打線8K，僅失1分，收穫轉隊後主場第3場勝投。

至於洋基，帶著8月初以來18戰15勝的氣勢迎敵，但本場輸球後吞下2連敗，新科王牌赫曼（Domingo German）也無緣將連勝場數推進至8場。

針對此役敗仗，洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示：「我們打出很多安打，但始終打不出能夠讓球隊突破困境的一棒，過去幾天其實都有機會，但就是沒辦法兌現。」