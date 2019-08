MLB／2名前大聯盟球員涉嫌販毒 雙雙被捕入獄

大聯盟已退役的知名浪人投手多泰爾(左)及名將卡斯提歐(右)回到多明尼加生活,卻捲入販毒案被捕。 美聯社 分享 facebook

大聯盟已退役的知名浪人投手多泰爾(Octavio Dotel)及名將卡斯提歐(Luis Castillo)離開大聯盟後竟不學好,捲入多明尼加毒品犯罪案件,淪為階下囚。

根據多明尼加當地報紙《Diario Libre》報導,在警方追緝販毒集團首腦César Emilio Peralta過程中,包含多泰爾、卡斯提歐這兩名前大聯盟球員在內,有多達十多人被捕。

#BreakingNews Former MLB players P Octavio Dotel and IF Luis Castillo arrested for being involved in drug trafficking in Dominican Republic. pic.twitter.com/kmQnXtD2RB