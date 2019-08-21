MLB／2名前大聯盟球員涉嫌販毒 雙雙被捕入獄

2019-08-21 15:41 聯合新聞網 綜合報導



大聯盟已退役的知名浪人投手多泰爾（左）及名將卡斯提歐(右)回到多明尼加生活，卻捲入販毒案被捕。 美聯社 分享 facebook

大聯盟已退役的知名浪人投手多泰爾（Octavio Dotel）及名將卡斯提歐（Luis Castillo）離開大聯盟後竟不學好，捲入多明尼加毒品犯罪案件，淪為階下囚。

根據多明尼加當地報紙《Diario Libre》報導，在警方追緝販毒集團首腦César Emilio Peralta過程中，包含多泰爾、卡斯提歐這兩名前大聯盟球員在內，有多達十多人被捕。

#BreakingNews Former MLB players P Octavio Dotel and IF Luis Castillo arrested for being involved in drug trafficking in Dominican Republic. pic.twitter.com/kmQnXtD2RB — Antonio Puesán (@antoniopuesan) August 20, 2019

多明尼加司法部長羅德里奎茲（Jean Alain Rodríguez）在記者會上表示，Peralta在當地組織販毒洗錢集團，並利用棒球員幫助他把毒品從多明尼加運到美國，其中多泰爾跟卡斯提歐就是其中涉嫌人士。

多泰爾是著名浪人投手，生涯15個球季輾轉待過13支球隊，2011年是紅雀奪冠成員之一，出賽758場共投951局，防禦率3.78。

卡斯提歐同樣征戰大聯盟15個賽季，但生涯相對穩定許多，在馬林魚就效力10個賽季，2003年幫助馬林魚奪得世界大賽冠軍，生涯總共出賽1720場，打擊三圍0.290／0.368／0.351，三度入選明星賽，榮獲3次金手套，