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MLB／大谷本季8度猛打賞 楚奧特42轟並列第一

2019-08-21 12:23聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

大谷翔平此戰將連續安打場次延續到11場外，還繳出本季第八度猛打賞。 美聯社
大谷翔平此戰將連續安打場次延續到11場外，還繳出本季第八度猛打賞。 美聯社
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天使今天和遊騎兵進行雙重賽，大谷翔平在晚場亮相，擔任先發第三棒的指定打擊，五打數三安打，除了將連續安打場次延續到11場外，還繳出本季第八度猛打賞，但天使鏖戰到延長賽11局，仍以2：3惜敗。

大谷翔平分別在第四、六、八局敲出安打，其中八局上的二壘安打最為關鍵，兩人出局、一壘有人情況下，從牛棚投手凱利（Shawn Kelley）手中打回隊上的第一分，九局上古德溫（Brian Goodwin）補上陽春砲，一路落後的天使將戰線拉進延長賽。

下半季陷入低潮的大谷翔平手感急速加溫，近11場打擊率突破四成，並持續刷新個人生涯最長連續安打場次，目前正處於連續三場至少兩安並帶有打點，打擊率現為3成07。

另外，大谷翔平本季累積99支安打，已超越去年的93支，距離大聯盟生涯首次單季百安，只剩下一步之遙。

大谷翔平在延長11局上半打出飛球出局，下個半局天使一壘手老將普荷斯（Albert Pujols）在兩人出局，一、二壘有人時發生守備失誤，讓遊騎兵跑回再見分。

雙重賽首戰，楚奧特敲出本季第42轟，追上道奇貝林格並列大聯盟第一。 歐新社
雙重賽首戰，楚奧特敲出本季第42轟，追上道奇貝林格並列大聯盟第一。 歐新社
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午場天使以5：1贏球，當家一哥楚奧特（Mike Trout）在首局揮出兩分砲，本季第42轟出爐，追平道奇貝林格（Cody Bellinger），並列大聯盟全壘打王，同時也創下個人生涯單季最多轟紀錄，距離天使隊史紀錄只剩五轟。

天使大谷翔平

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