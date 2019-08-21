MLB／核彈頭範本 史布林格本季十度首棒開轟

2019-08-21 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



史布林格演出個人本季第十次首棒首打席全壘打，刷新自己在2017年寫下的隊史紀錄。 美聯社 分享 facebook

什麼是核彈頭？史布林格（George Springer）做出最佳示範。今天太空人對上老虎的比賽，史布林格演出個人本季第十次首棒首打席全壘打，刷新自己在2017年寫下的隊史紀錄，也是大聯盟史上第六位在單一賽季至少擁有十支首局全壘打的開路先鋒。

太空人在主場迎戰老虎，首棒史林布格在一局下打擊，面對老虎先發投手滕博爾（Spencer Turnbull）投出的第三球，他就送出右外野大牆，為個人本季第27轟。

史林布格是在太空人今年第127場比賽，達成第十支首棒首打席全壘打，為大聯盟史上第二快，僅次於1973年邦茲（Bobby Bonds）的89場。

目前史林布格生涯已經累積34發首棒首打席全壘打，在太空人隊史排行第二，離名人堂前輩畢吉歐（Craig Biggio）的53轟還有一段差距。

史林布格也是大聯盟史上第二位，兩度完成單季至少九次首局開轟的第一棒打者，另一人為前洋基球員索利安諾（Alfonso Soriano）。

緊接在史林布格的全壘打之後，下一棒亞土維（Jose Altuve）也敲出陽春砲，這是太空人今年第十次接連兩棒全壘打，為大聯盟所有球隊中最多的。