MLB／關機休養本季報銷 塞爾：責任我來擔

2019-08-21 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



塞爾今年賽季提前關機休養，已準備號面對批評聲浪。 美聯社 分享 facebook

紅襪王牌塞爾（Chris Sale）經過名醫診斷，左手肘韌帶沒有結構性的損傷，免除韌帶重建手術的擔憂，但今年賽季仍得提前關機休養，面對接踵而來的批評聲浪，他坦言已經準備好面對，「責任我來擔。」

例行賽還剩下六周的時間，紅襪今天賽前戰績67勝59敗，距離美聯外卡六場勝差，還有放手一搏的空間，不過塞爾卻傳出報銷的噩耗，無疑重創衛冕軍的士氣。

塞爾表示，「今年賽季對我而言是噩夢一場，我當然想度過這一切，繼續和隊友作戰，我們還有機會。我知道進入傷兵名單一定會有指責，我接受這個責任，而且我能驕傲地抬起下巴，毫不會遮掩，因為我也是人，我只是個運動員。」

紅襪在今年春訓以五年1.45億美元提前與塞爾續約，本賽季結束將正式啟動，當被問到合約是否成為保持健康的動力或壓力時，他回答，「兩者皆非，我是棒球選手，我不擔心合約的事，我只擔心手臂狀況，然後試著幫助球隊再贏球。」

即使連續兩年下半季投球局數受限，塞爾決定保持正面心態對抗傷勢，「你看看大聯盟任何一位投手，他們總會有低潮或受傷的一年，尤其當工作量增加時，這不代表窮途末路，我會用盡辦法回到場上，投出大家的期待。」