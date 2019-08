MLB／金布洛爾招牌動作 LLB少棒球員集體模仿

小熊終結者金布洛爾投球前,本壘後方的世界少棒賽小球員集體模仿他「大鵬展翅」動作。 截圖自影片 分享 facebook

昨日小熊與海盜之戰移師LLB世界少棒賽球場開打,小熊終結者金布洛爾(Craig Kimbrel)成為焦點,不過並非因他傷後復出首戰就成功收尾,而是其投球前招牌的「大鵬展翅」動作,被場邊受邀觀戰的世界少棒大賽小球員們集體模仿,兩相對比形成有趣畫面。

小熊終結者金布洛爾在少棒聖地威廉波特(Williamsport)對戰海盜比賽,於第9局獲上場機會,主投15球有12顆好球,雖不小心挨1轟,仍成功為球隊手下勝利。不過本場目光不在比賽勝負,觀眾及媒體注意力反被此次參加世界少棒大賽,並受邀在觀眾席觀賽的小球員們吸引。

9局下一壘有人情況下,金布洛爾於投球前再度做出招牌「大鵬展翅」動作,沒想坐在本壘後方觀眾席的小球員們紛紛模仿起來,各個彎腰將手舉起,架勢不輸本尊,淘氣舉動逗樂場邊觀眾。

Craig Kimbrel threw 15 pitches (12 strikes) and struck out two in his first game back. Also gave up a homer and hit a batter.



The real highlight was the kids behind home plate mimicking his setup. pic.twitter.com/pT9dS2qmun