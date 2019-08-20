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MLB／金布洛爾招牌動作 LLB少棒球員集體模仿

2019-08-20 17:53聯合新聞網 綜合報導

小熊終結者金布洛爾投球前，本壘後方的世界少棒賽小球員集體模仿他「大鵬展翅」動作。...
小熊終結者金布洛爾投球前，本壘後方的世界少棒賽小球員集體模仿他「大鵬展翅」動作。 截圖自影片
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昨日小熊與海盜之戰移師LLB世界少棒賽球場開打，小熊終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）成為焦點，不過並非因他傷後復出首戰就成功收尾，而是其投球前招牌的「大鵬展翅」動作，被場邊受邀觀戰的世界少棒大賽小球員們集體模仿，兩相對比形成有趣畫面。

小熊終結者金布洛爾在少棒聖地威廉波特（Williamsport）對戰海盜比賽，於第9局獲上場機會，主投15球有12顆好球，雖不小心挨1轟，仍成功為球隊手下勝利。不過本場目光不在比賽勝負，觀眾及媒體注意力反被此次參加世界少棒大賽，並受邀在觀眾席觀賽的小球員們吸引。

9局下一壘有人情況下，金布洛爾於投球前再度做出招牌「大鵬展翅」動作，沒想坐在本壘後方觀眾席的小球員們紛紛模仿起來，各個彎腰將手舉起，架勢不輸本尊，淘氣舉動逗樂場邊觀眾。

金布洛爾季初一度待業，最終3年4300萬美元改披小熊戰袍，本季出賽15場，主投13.1局，9次救援成功，賞19K，防禦率6.08，另有8次保送。

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