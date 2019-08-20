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MLB／全壘打變顯學 大聯盟三名人批難看

2019-08-20 12:25聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

大聯盟全壘打滿天飛，本季已有貝林格42轟、、葉力奇41轟、楚奧特41轟都是個人生...
大聯盟全壘打滿天飛，本季已有貝林格42轟、、葉力奇41轟、楚奧特41轟都是個人生涯新高，阿隆索40轟(由右至左)共4人達40轟。 美聯社、路透
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大聯盟近年來全壘打滿天飛，名人堂投手戈沙基（Goose Gossage）、安打王羅斯（Pete Rose）、前小熊教頭皮尼拉（Lou Piniella）都出言批評，戈沙基更直言「這不是棒球」，他認為注重數據導致不少戰術都消失了，扼殺棒球之美。

戈沙基表示：「現在這些比賽我都沒辦法看，這不是棒球，簡直看不下去，比賽的戰術是棒球好看的原因，結果都消失了，現在更像電玩遊戲，一直追求擊球仰角，就好像是全壘打大賽。」

更多全壘打、更多三振、更多移防佈陣，這是大聯盟近年新趨勢，球季還沒打完，已有4名打者超過40轟，貝林格（Cody Bellinger）42轟、楚奧特（Mike Trout）41轟、葉力奇（Christian Yelich）41轟都是個人生涯新高，阿隆索（Pete Alonso）40轟則是國聯菜鳥新紀錄。

1990年帶領紅人隊拿下世界大賽冠軍的前小熊隊總教練皮尼拉則說：「大家都只想開轟，他們把球場縮小、把球變緊實，結果就是一堆全壘打，沒有打帶跑、沒有盜壘，都沒了，我執教的3400場比賽，從來沒用全移防對付任何人，一次都沒有。」

以4256支安打位居大聯盟安打王的羅斯，生涯24個球季僅有一年被三振超過100次，他說：「現在每晚都是全壘打大賽，如果這是他們希望的，那麼他們做到了，但他們要知道，全壘打多，三振就多，而觀眾卻變少了，我不需要念過哈佛就可以知道，這不是好事。」

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