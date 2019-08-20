MLB／補外野拼季後賽 勇士找來快腿漢米爾頓

2019-08-20 13:10 聯合新聞網 綜合報導



空有快腿但打不到球的漢彌爾頓日前遭皇家DFA，不過很快被有傷兵困擾的勇士撿走。 路透 分享 facebook

勇士主力外野英席亞提（Ender Inciarte）因腿部二級拉傷進入傷兵名單，預計缺賽4到6週，暫居國聯東區榜首的勇士不敢大意，從皇家讓渡名單撿來曾4季至少50盜的快腿漢米爾頓（Billy Hamilton），替球隊外野買保險，增加調度空間。

事實上勇士不只這位主戰中外野手將缺席4到6週，陣中兩名外野手馬卡基斯（Nick Markakis）、萊利（Austin Riley）也高掛免戰牌，前者因左手腕骨折還得再休3週，後者則是本周才開始復健。

為了清出空間給漢米爾頓，勇士將右投威爾森（Bryse Wilson）下放3A，預期他將接替英席亞提的空缺鎮守中外野，讓明星強打亞古納（Ronald Acuna Jr.）可留在右外野減輕守備壓力，也讓目前4人分擔外野陣容更有調度彈性。

目前28歲的漢米爾頓2013年在紅人登上大聯盟，季前以一年約轉戰皇家，只是本季打擊率僅0.211讓人失望，還好一雙快腿跟優於平均守備仍是賣點，2014年起連4年單季至少50次盜壘，2017年更差點達成單季60盜，可惜一次之差飲恨。本季在皇家出賽93場跑出18盜效率不如以往，但衝刺跑速每秒29.5英呎還是聯盟頂尖。

大聯盟記者分析，勇士撿走漢米爾頓其實所費不貲，不僅需負擔本季剩餘的90萬美元薪資，明年年薪也有725萬美元、100萬美元買斷選項，以短期租用來看花費不小，但總管安普洛斯（Alex Anthopoulos）一心想衝擊季後賽，因此不惜花大錢補強。