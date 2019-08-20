MLB／全壘打球直擊麥當勞廣告 大麥克少了「M」

2019-08-20 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅雀迪隆的全壘打，巧妙地擊中掛在短圍牆外的麥當勞廣告看板，把大麥克的字母「M」滅燈。 美聯社 分享 facebook

紅雀今天以3：0完封國聯中區勁敵釀酒人，最被津津樂道的一擊，是迪隆（Paul DeJong）在六局下擊出的陽春砲，飛出左外野大牆的大號全壘打差點打上第三層看台，最後巧妙地擊中掛在短圍牆外的麥當勞廣告看板，把大麥克的字母「M」滅燈。

狄龍的全壘打球直擊麥當勞「BIG MAC」的「M」，將燈管打壞後停留在上頭。 截圖自@Dan Lucy推特 分享 facebook

迪隆是在兩人出局後上場打擊，面對釀酒人中繼投手威廉斯（Devin Williams），相中95.6哩偏高速球，送出個人本季第22轟，助紅雀把比數拉開到三分差距。

迪隆的全壘打球飛了398呎，看台上的球迷全都高舉雙手迎接，最後球落在第三層看台的廣告看板，直擊麥當勞「BIG MAC」的「M」，將燈管打壞後停留在上頭。

迪隆打壞看板的影片在推特上被轉傳，有人好奇誰要付維修費，也有球迷說狄隆可以獲得一輩子的免費漢堡，他則是在賽後表示，「看到球打到字，然後停在那裡感覺很驚人，往後大概不會再發生了。」