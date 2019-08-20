MLB／官網列15名高中新秀 8人隨U18美國隊來台

2019-08-20 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大聯盟官網列出明年選秀前15大高中新秀，其中八人將跟隨U18的美國代表隊來台灣移訓。 截圖自USA Baseball 18U推特 分享 facebook

大聯盟官網列出明年選秀前15大高中新秀，其中八人將跟隨U18的美國代表隊來台灣移訓，24日起一連四天將在台中台體大棒球場，和U18中華隊進行交流賽。

U18世界盃將於8月30日起在南韓開打，美國隊選擇台灣為這趟亞洲行的中繼站，且為大賽做最後調整，這批年輕球員中，不少人被看好有明年大聯盟選秀首輪的潛力。

來自波特蘭耶穌會高中的艾博（Mick Abel），在大聯盟官網列出的最佳高中新秀名單攻占第二名，是美國代表隊裡最高，擁有195公分高和體重84公斤的身材，他和排名第一的凱力（Jared Kelley）都是右投，實力在伯仲之間，擁有95哩的速球，搭配滑球、變速球當武器，擁有三振能力。

名單中前十名就有七人以美國代表隊身分來台，包含第三名的外野手漢崔克（Austin Hendrick）、第四名的左投沙威諾（Nate Savino）、第五名的游擊手哈沃德（Ed Howard）、第六名的外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、第七名的捕手索德斯東（Tyler Soderstrom）和第九名的捕手羅莫（Drew Romo）。

明年大聯盟選秀會被看好是2011年以來最佳大補丸，國聯一位球探長曾說，「人們已經說2020年選秀會很厲害好幾年了，沒有明顯的狀元人選，而是深度十足，尤其在投手方面是非常的好，大學生和高中生的勢力均衡。」