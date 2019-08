MLB／官網列15名高中新秀 8人隨U18美國隊來台

大聯盟官網列出明年選秀前15大高中新秀,其中八人將跟隨U18的美國代表隊來台灣移訓。 截圖自USA Baseball 18U推特 分享 facebook

大聯盟官網列出明年選秀前15大高中新秀,其中八人將跟隨U18的美國代表隊來台灣移訓,24日起一連四天將在台中台體大棒球場,和U18中華隊進行交流賽。

U18世界盃將於8月30日起在南韓開打,美國隊選擇台灣為這趟亞洲行的中繼站,且為大賽做最後調整,這批年輕球員中,不少人被看好有明年大聯盟選秀首輪的潛力。

來自波特蘭耶穌會高中的艾博(Mick Abel),在大聯盟官網列出的最佳高中新秀名單攻占第二名,是美國代表隊裡最高,擁有195公分高和體重84公斤的身材,他和排名第一的凱力(Jared Kelley)都是右投,實力在伯仲之間,擁有95哩的速球,搭配滑球、變速球當武器,擁有三振能力。

名單中前十名就有七人以美國代表隊身分來台,包含第三名的外野手漢崔克(Austin Hendrick)、第四名的左投沙威諾(Nate Savino)、第五名的游擊手哈沃德(Ed Howard)、第六名的外野手阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)、第七名的捕手索德斯東(Tyler Soderstrom)和第九名的捕手羅莫(Drew Romo)。

明年大聯盟選秀會被看好是2011年以來最佳大補丸,國聯一位球探長曾說,「人們已經說2020年選秀會很厲害好幾年了,沒有明顯的狀元人選,而是深度十足,尤其在投手方面是非常的好,大學生和高中生的勢力均衡。」

