MiLB／飆96英里火球素人 初登板1局3連K

因在練習場連續投出96英里(約154公里)速球而爆紅的素人派特森,小聯盟初登板1局連飆3K技驚四座。 截圖自派特森IG

曾因在打擊練習場參加活動,連續投出96英里(約154公里)速球而爆紅的素人派特森(Nathan Patterson),受運動家注意,幸運簽下一份合約;日前派特森正是在小聯盟初登板,以先發1局連3K好表現圓職業夢。

派特森是在美國時間7月16日洛磯主場觀賞賽事時,在附設練習場參加飆速比賽,幾次嘗試就多次投出超過90英里速球,球速最快更飆至96英里,催速球影片一公開就引發熱議,最後也如願被運動家簽下。

And people say PUMPING GAS isn’t a career. Congrats to Nathan Patterson on the A’s signing pic.twitter.com/azuO8taXhp

事實上,派特森狂飆96英里速球不是第一次,高中曾打過棒球的他,去年8月就投過如此快速火球,但12月車禍傷到左手,接受手術後目前復健順利,且在今年2月已跟運動家進行交涉,直到影片在網路瘋傳後才成功簽約。

派特森簽約後於16日首度在新人聯盟先發,主投1局用18球,連續三振3名打者,上演三上三下,以好表現初試啼聲,也為圓夢之旅踏出第一步。

3 batters, 3 swinging Ks - @npatterson_12 strikes out the side in his first career start for the Athletics. @RSRBaseball pic.twitter.com/o3O5pV2xnv