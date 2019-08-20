MLB／曾賀天敵馬恰多到國聯 包爾三振他後笑了

2019-08-20 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



包爾與天敵馬恰多在國聯重逢，此役交手雖然還是被他敲安丟分，但至少也回敬一次三振。 美聯社 分享 facebook

半年前才恭賀馬恰多（Manny Machado）和教士簽約轉戰國聯，包爾（Trevor Bauer）沒想到自己也在季中被印地安人交易，來到紅人的第四場先發就要和馬恰多對決，而且首局就被打掉一分，還好後面兩次打席都順利解決，並送出一K的甜蜜復仇。

馬恰多是在今年2月和教士簽下十年三億美元的巨約，當時還在印地安人的包爾一臉笑容現身，說道，「很高興你到國聯了，我的防禦率會因此少了1分，謝謝你。」馬恰多回應，「不用客氣，我很快就會再遇到你，別閃我。」

包爾甚至將這段影片貼在推特上，結果六個月後，馬恰多預言成真，今天紅人和教士之戰，包爾為新東家先發，兩人上演對決戲碼。

今天一開賽，包爾就讓前兩棒打者靠著安打和保送上壘，接著上場的馬恰多沒錯過機會，揮出中外野安打賺到一分打點，提升包爾的防禦率。

包爾在三局上以三振回敬馬恰多，並且帶著笑意走回休息區，五局上再讓他以滾地球出局，不過他們的生涯對戰紀錄仍是馬恰多占上風，17打數敲出十支安打。

包爾三振馬恰多 兩人都笑了

Breaking news: Trevor Bauer finally retired Manny Machado pic.twitter.com/58Tfgrrwo5 — Starting 9 (@Starting9) August 20, 2019

包爾此役投滿七局，被敲五支安打掉三分，有一分是梅希亞（Francisco Mejia）在四局上敲出陽春砲，五局上則因隊友守備失誤、不算責失分，另飆11三振，可惜紅人火力支援不足，以2：3輸球，包爾也悲情吞下本季第十敗，防禦率4.06。