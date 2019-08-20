MLB／天使重返德州 勾起史凱格斯逝世傷心回憶

2019-08-20 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



天使投手史凱格斯（Tyler Skaggs）在7月於德州旅館驟逝後，全隊首度重新作客遊騎兵，又勾起傷心回憶。 歐新社 分享 facebook

天使隊今天重返傷心地，投手史凱格斯（Tyler Skaggs）在7月於德州旅館驟逝後，天使隊首度重新作客遊騎兵，也喚起當時的悲傷情緒，明天還要進行雙重賽，打完當時因意外延後的賽事。

楚奧特（Mike Trout）表示：「每次我們回到這裡，就會勾起這些回憶，這個城市帶給我們的是不好的回憶，因為他是在這裡過世的，我們只能保持正面心態，想想那些好的回憶，這是他家人希望的。」

史凱格斯在7月2日於球隊下榻的旅館過世，天使隊帶著他的45號球衣一起到各地征戰，球衣上也縫上紀念徽章，感覺他一直陪伴在身旁，楚奧特也在明星賽改穿45號。

希尼（Andrew Heaney）原本是7月2日的先發投手，延賽後巧合的扛起明天雙重賽首戰先發，他表示：「我小時候來過這個球場，也支持這支球隊，但意外發生後，這些好的回憶都被抹消了。」

總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）則說：「我想我們都知道，這些記憶總一天會再遇到，我們總有一天要回到阿靈頓，這會提醒所有人上次我們到這時發生什麼事。」這將是天使本季最後一趟作客阿靈頓球場，不過明年遊騎兵主場開幕戰對戰球隊也是天使隊。