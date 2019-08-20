MLB／運動家牛棚啟用新秀左投 王維中下放3A

2019-08-20 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



我國左投王維中今天被運動家下放至3A，結束維持近三個月的大聯盟資歷，取代他位置的是24歲菜鳥普克（A.J. Puk），這位運動家農場的第二號新秀也是左投，而且擁有201公分身高，球團寄予厚望，認為能協助爭奪美聯外卡。

王維中是在5月底升上運動家，在相隔一年後重返大聯盟舞台，一待就是半季，穩定貢獻牛棚出賽，還在7月初以中繼21.1局失分，拿到生涯首勝，至今出賽20場， 累積27局投球，都是大聯盟生涯新高，防禦率3.33，帶16次三振。

王維中的前一場出賽是8月7日，已經接近兩周未登板，今天運動家傳出消息，牛棚「以左換左」，和洋基的系列賽前，將王維中下放小聯盟3A，升上普克準備迎接大聯盟處女秀。

普克是運動家2016年選秀第一輪第六順位的大物，被視為小聯盟最佳左投之一，原本評估去年就能搶下一席運動家先發輪值，卻因手肘動韌帶重建手術（Tommy John）而耽誤時機。

今年復出後，普克從高階1A投到3A，共25.1局投球，戰績4勝1敗，防禦率4.97，另有38K，能為運動家牛棚提供三振能力，被看好能接下後段局數關鍵角色。

運動家今天在賽前戰績是71勝53敗，距離美聯外卡僅1.5場勝差，為了擠進季後賽名單，叫上普克為牛棚升級，資料顯示他的武器包含95哩以上速球、滑球、變速球和曲球。