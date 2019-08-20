MLB／塞爾逃過開刀 停機六周本季恐報銷

2019-08-20 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



紅襪強投塞爾（Chris Sale）因左手肘發炎進入傷兵名單，今天親訪運動醫學名醫安德魯斯（ James Andrews），經評估逃過進行韌帶重建手術（Tommy John）一劫，不過照預估復健時間，塞爾本季恐提前報銷。

紅襪總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）發表聲明，「塞爾今天早上經過安德魯斯醫生評估，確認塞爾左手肘發炎，並進行高濃度血小板血漿注射治療（PRP），安德魯斯也提供暫停投球時間，要等六周後再評估。」

根據時間計算，等塞爾再度接受安德魯斯評估時，大聯盟例行賽已經結束，也代表就算紅襪打進季後賽並一路打到世界大賽，塞爾恐怕也來不及重建到該有的投球強度，而紅襪目前外美聯外卡還落後第二名的光芒6.5場勝差，也讓塞爾本季歸隊機會更加渺茫。

不過評估結果對紅襪來說並非最壞消息，如果塞爾需要進行韌帶重建手術，不僅代表今年提前關機，明年也將報銷，紅襪今年季前才與塞爾簽下五年1.45億美元的延長合約，將從明年球季起算。」

塞爾最後一場先發對印地安人送出生涯第2000K，只花1626局達成里程碑，締造大聯盟史上最快紀錄，不過賽後感覺到手肘不適，第一時間未反應，直到17日才跟球隊回報，經過核磁共振成像（MRI）檢查，前天確診為手肘發炎。

塞爾本季的三振產量依然是大聯盟頂尖成績，不過6勝11敗、防禦率4.40的成績，與過去幾年有明顯落差。