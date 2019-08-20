改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

過去被台灣球迷暱稱為「V少年」、「虎王」的韋蘭德（Justin Verlander）早已邁入中年轉戰太空人，但他近年來的表現絲毫不顯老態，不僅生涯累積成就一個接一個被他「解鎖」，甚至投出比過往更好的單季成績。韋蘭德在結識有「幫夫運」的超級泳裝名模厄普頓（Kate Upton）後重新振作，被交易到太空人又得到擁有最先進數據分析及運動科技的太空人經營團隊幫助，成績更上一層樓之餘又拿到夢寐以求的冠軍戒指，如今完全是「人生勝利組」的韋蘭德可說走了一步「老運」。

韋蘭德(右)在球技開始走下坡之際，遇上了他的真命天女厄普頓(左)，結果如枯木回春般再創職業生涯高峰，至今還是一尾活龍！ 歐新社資料照片 分享 facebook

今年2月滿36歲的韋蘭德先是在8月4日的比賽中投出本季第兩百次三振，也是他15年球員生涯中第九次單季達到200K。在大聯盟一百多年的歷史長河中，也就只有七位投手生涯有過九度單季200K的紀錄。這七位投手全都聲名赫赫，除了身陷禁藥風暴的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）外，三振王萊恩（Nolan Ryan，15季）、「巨怪」強森（Randy Johnson，13季）、70年代最強的三百勝投手席佛（Tom Seaver，10季）、台灣球迷奉為「神右」的馬丁尼茲（Pedro Martinez）、曾締造史上最低單季防禦率（1.12）的前紅雀王牌投手吉布森（Bob Gibson），無一不是第一次票選即入選名人堂的偉大投手。

接下來半個月後的8月16日出戰運動家時，主投七局的韋蘭德又單場飆出11K，也成為自2002年「巨怪」強森以來達成連六場三振兩位數年紀最大的投手。雖說近幾年三振數飆漲有如灌水，但相對地先發投手的用球數及投球局數也在不斷下降。不過對過往用球數一直名列前茅（韋蘭德在2011、2012、2017、2018年都是當季投球數最多的投手）、如今更老當益壯的韋蘭德來說這都不是問題。這六場比賽他各投出116、101、105、95、109、101球，其中兩場投滿七局、三場投滿六局。最可怕的是三振四壞比竟高達68:6。

本季很多年輕投手常常撐不到五局就被打個稀巴爛，但是韋蘭德這把年紀了，竟然吃局數能力還是超強，而且還能投出大量三振卻很少保送。 美聯社 分享 facebook

靠這六戰的三振大量進帳，韋蘭德一舉超越年輕隊友柯爾（Gerrit Cole）登上美聯三振王的寶座。而且他的投球局數、WHIP、每九局被安打數、三振四壞比也都高居美聯首位。防禦率及勝投數則僅次於前隊友摩頓（Charlie Morton）及洋基的杰曼（Domingo German）暫居第二。在剩下最後六週的美聯賽揚獎爭奪戰中可說已經站在領先的位置。

對生涯集新人王、投手三冠王、塞揚獎、最有價值球員、美聯冠軍賽MVP、世界大賽冠軍、兩次無安打比賽等眾多榮耀於一身的韋蘭德而言，另一座塞揚獎只是錦上添花，卻也是對他偉大生涯遲來的又一次肯定。因為他曾在2012、2016及2018年三度被票選為第二，與塞揚獎失之交臂。2012年他僅以一張全票之差敗給了當時在光芒的普萊斯（David Price）──儘管韋蘭德那一年的進階數據WAR 8.1高於普萊斯的6.6。四年後的票選結果更令人扼腕，韋蘭德雖以WAR 7.2再次遙遙領先群雄，但重視傳統數據的記者們仍把獎項頒給那一季投出最多勝（22勝）的波瑟羅（Rick Porcello，WAR僅有4.8）。

韋蘭德生涯只拿過1次塞揚獎，但有過3次第2名、1次第3名以及2次第5名的紀錄，若他生涯大部份時間是待在洋基或紅襪而不是在老虎，可能會拿下3次以上的塞揚獎。 歐新社資料照片 分享 facebook

而韋蘭德能在年過三十、大多數投手已開始衰退之時投出第二春，除了後來成為妻子的厄普頓給予他莫大鼓勵外，加入太空人更是韋蘭德球員生涯的一大轉捩點。儘管擁有過去的許多豐功偉業，韋蘭德仍渴望學習進步，因此他跟運用最新科技首屈一指的太空人團隊可謂一拍即合。據韋蘭德自己表示，太空人高層非常擅於找出球員的長處。他們要韋蘭德相信：他擁有首屈一指的四縫線速球，並且說服他放棄使用效果不彰的二縫線速球。同時韋蘭德也學會使用高速攝影機「校正」自己的滑球投法。經過調整後，韋蘭德的滑球進球點更低、能誘使更多打者揮棒落空。今年他的滑球使用比例達到生涯新高，同時也是全聯盟中最具威力的球路。

在近年來各隊加速年輕化不次拔擢新人的趨勢下，能在聯盟中打滾十餘年仍維持巔峰狀態的老投手已成鳳毛麟角。21世紀之初，年滿35歲仍能單季投滿200局並將防禦率壓在三以下的還有克萊門斯、強森、布朗（Kevin Brown）、葛拉文（Tom Glavine）、狄奇（R.A. Dickey）等一干頂尖投手，而近三年也就只有韋蘭德一人能夠達標。

根據Baseball Reference數據網站統計，如今韋蘭德的生涯累積WAR 69.0不僅是現役第一，並且已晉升到史上第30位。在他之前的29位投手中也就只有目前仍有資格入選的克萊門斯、席林（Curt Schilling）及19世紀末的骨灰級投手麥考米克（Jim McCormick）沒能入選名人堂。是以韋蘭德入選名人堂已成必然之事，加上未來他與太空人還有兩年合約，還能繼續將自己的歷史地位提升到多高的程度，也十分值得拭目以待。