MLB／新人王也要坐板凳 亞古納沒跑壘挨罰

2019-08-19 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



亞古納以為是全壘打沒認真跑壘，導致只能停在一壘。 美聯社 分享 facebook

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）清楚傳遞，無論球員多大咖，只要心態不正確，就算賠上輸球的風險也得處罰坐板凳。今天和道奇的比賽，去年國聯新人王亞古納（Ronald Acuna Jr.）以為開轟沒全力跑壘，最後只形成一壘安打，儘管比數落後，依舊提前將他換下場。

勇士終場以5：3勝出，不過三局下0：3落後時，亞古納在無人出局、二壘有人情況下，擊出深遠的中外野飛球，他自認是支全壘打，開始慢跑繞壘，結果球打在中、右外野牆上，亞古納只能站上一壘，雪上加霜的是，想要彌補錯誤的他，在盜二壘時被阻殺出局。

為了彌補過錯，亞古納意圖盜二壘，結果遭阻殺對球隊傷害更大。 美聯社 分享 facebook

當替補的杜瓦（Adam Duvall）熱好身，亞古納在五局上比數1：3時被換下場，史尼克表示，「他沒跑壘，他必須要跑的，我們隊無法接受這種事，你必須為其它24名隊友負責，胸前的隊名比球衣背後的姓名還重要，當我們想要達成一些特別的成就，個人事紀錄就必須往後擺。」

結果亞古納沒扛出本季第36轟，也沒跑出本季第30次盜壘成功，還被總教練處罰，他說，「我沒想到會這樣，但我接受這一切，史尼克認為這是必須的做法，而我表示尊重，我總是試著認真打球，這只是單一案例，我之後會繼續努力。」