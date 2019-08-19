MLB／致敬LLB少棒 普伊格蹲著打擊引笑聲

2019-08-19 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



LLB少棒賽球員蹲在地上的超狂打擊準備姿勢昨天在網路上瘋傳，「瘋馬」普伊格（Yasiel Puig）也成為粉絲，今天對戰洋基的比賽中，他也蹲在打擊區，仿效相同姿勢。

轉戰印地安人的普伊格不改本色，在對洋基之戰第一局，兩出局、一壘有人上場打擊時，抓準沙巴西亞（CC Sabathia）還在準備，兩度蹲低模仿小球員的打擊姿勢，雖然在球投出前回到正常姿勢，但投出後立刻半蹲致敬，最終雖遭到三振，但有趣的動作博得主播及網友的歡笑。

普伊格的致敬對象是委內瑞拉少棒球員歐多尼茲（Deivis Ordonez），他在LLB少棒賽對澳洲之戰，嘗試完全蹲著，縮小好球帶，但打擊姿勢不具威脅性，對手仍輕鬆投出好球，歐多尼茲還一度重心不穩往後倒。

印地安人最終靠著弗里曼（Mike Freeman）的三分砲、林多（Francisco Lindor）陽春砲以及莫卡多（Oscar Mercado）兩分砲，以8：4擊敗洋基，印地安人先發投手克里文格（Mike Clevinger）五局10次三振的好投拿下本季第八勝。

普伊格模仿少棒球員蹲著打擊影片：https://twitter.com/Indians/status/1163149944288661504