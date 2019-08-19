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MLB／旅美代表作 菊池96球完封藍鳥

2019-08-19 08:49聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

水手日籍投手菊池雄星今天客場先發對抗藍鳥，用96球投出完封，寫下旅美生涯頭一遭，率水手以7：0贏球，自己也揮別連八場不勝的悲情，收下本季第五勝。

菊池雄星只被敲出兩支零星安打，從五局下開始接連解決15名打者至比賽結束，僅一個保送、飆出八次三振，防禦率下修至5.19。

水手打者全場合敲11支安打力挺菊池雄星，其中有四發全壘打，席格（Kyle Seager）二局上的陽春砲首開紀錄，四局上諾拉（Austin Nola）和墨菲（Tom Murphy）攜手開轟、挹注三分，七局上布拉克斯頓（Keon Broxton）也用陽春全壘打加入開轟行列。

菊池雄星前一場拿到勝投是6月下旬的事，近況表現掙扎的他，近14場先發戰績1勝7敗，防禦率7.50，五天前對老虎之戰，他才剛繳出3.1局丟五分的成績。

在和投手教練及隊友聊過後，菊池雄星調整了投球機制，加速出手速度並保持心態放鬆，今天他的速球也回升至95哩，「過去幾場先發我都想太多了，自從來到美國後我一直很緊繃，今天我感覺找回了些東西，但明天又是新的一天，我必須去抓住今天的感覺，確保我這個賽季能好好投完。」

水手總教練瑟維斯（Scott Servais）稱讚子弟兵，「菊池雄星是一位很有才華的投手，他能投出像今天的比賽，我為他感到開心又驕傲，他今年受到的挫敗大概比過去幾年來得多，但他持續學習並變得更好。」

水手
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