MLB／阿隆索40轟敲破國聯紀錄 貝林格推特傳祝福

2019-08-19 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大都會超級新秀阿隆索（Pete Alonso）今天轟出本季第40發全壘打，刷新道奇貝林格（Cody Bellinger）的39轟國聯新人紀錄，也幫助球隊以11：5擊敗皇家。

阿隆索今天四打數三安打、兩打點，不僅參與球隊七局上的六分逆轉大局，九局上從巴恩斯（Jacob Barnes）手中敲出的陽春砲，更讓他創下國聯新紀錄。

阿隆索表示：「這太瘋狂了，參加春訓營的時候，我都還不知道能不能擠進球隊，結果打破紀錄還有個不錯的球季，這太不可思議了。」這發破紀錄全壘打被皇家球迷撿走，他也願意讓球回到阿隆索手中，阿隆索則提供一整套的紀念品交換。

看見阿隆索超越自己的紀錄，貝林格也在推特上給予祝福，「恭喜阿隆索，打破國聯新人全壘打紀錄，你是個野獸。」大都會接下來還有38場比賽，阿隆索前面還有麥奎爾（Mark McGwire）的49轟、賈吉（Aaron Judge）的52轟，這兩道大聯盟門檻。

而阿隆索更只差一轟就能追平大都會隊史單季全壘打紀錄，目前由1996年的杭德利（Todd Hundley）、2006年的貝爾川（Carlos Beltran）以41轟共同保持。

阿隆索表示：「大都會有太多偉大球員，很難相信我只差一轟就能追平紀錄，這更是相當驚人，我只能說非常感謝有這個機會。」總教練卡洛威（Mickey Callaway）認為是對工作的態度及投入才讓阿隆索打出這樣的球季，「你必須為他感到驕傲。」