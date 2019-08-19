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MLB／葛蘭基7局好投 200勝入袋現役第3人

2019-08-19 07:58聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

葛蘭基（Zack Greinke）轉隊到太空人的第三場出賽，客場對運動家先發七局失一分，隊友在五、六局及時給予火力支援，終場太空人以4：1逆轉，葛蘭基也成為現役第三位200勝巨投。

葛蘭基在四局下率先掉分，被塞米恩（Marcus Semien）敲出陽春全壘打，成了此役唯一失手之處，他用91球投完七局，共被敲四支零星安打，有三個保送和六次三振，防禦率降成2.84。

太空人沒讓葛蘭基處於劣勢太久，五局上布萊格曼（Alex Bregman）在兩人出局後送出一支三分砲，瞬間翻轉戰局，本季第30轟出爐，成為太空人自2006年、2007年柏克曼（Lance Berkman）以來，第一位連兩年30轟的打者。

加入太空人的三場先發都收獲勝投，葛蘭基沒有浪費時間，迅速抵達生涯200勝的里程碑，是大聯盟史上第115位投手，現役只有隊友韋蘭德（Justin Verlander）的219勝，和洋基沙巴西亞（CC Sabathia）的251勝比他還多。

葛蘭基擁有16年大聯盟資歷，在皇家出道並待了六年，期間累積60勝，今年交易大限之前，他在響尾蛇四年也貢獻了55勝，另外還有待在道奇的51勝、釀酒人25勝、天使6勝及太空人3勝。

大聯盟沙巴西亞Justin Verlander
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