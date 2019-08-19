MLB／賈吉比空氣球棒向賈納致敬 沙巴西亞歸隊首戰吞敗

2019-08-19 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洋基賈納（Brett Gardner）昨天因為製造怪聲被趕出場，洋基今天以4：8敗給印地安人的比賽中，隊友賈吉（Aaron Judge）兩度敲安上壘都不忘向他致敬，朝著自家板凳區雙手比出握著空氣球棒往上敲擊的動作。

賈納首度因為不滿裁判判決，拿球棒敲擊板凳區天花板被驅逐出場，賈吉今天在第三局敲出一壘安打、第九局二壘安打，都比出相同動作，賈吉表示：「他是我們球隊的領袖之一，我們在板凳區常做些瘋狂的事，他領導我們，所以我們也要表達支持，未來還會繼續看到這些動作。」

此戰也是老將沙巴西亞（CC Sabathia）從傷兵名單歸隊的首場先發，僅投3局因超過設定的60球退場，被敲四安，包括弗里曼（Mike Freeman）的三分砲，丟掉四分，送出五次三振、三次四壞保送，吞下本季第七敗。

總教練布恩（Aaron Boone）表示：「他在第二局遇到一些麻煩，對上弗里曼也犯了錯，後來也投得掙扎，有點找不到好球帶，但我認為他在第三局有回穩，而且投得很好。」沙巴西亞坦承膝蓋還是有些不適，但如果照今天投球的感覺，還是可以撐完一整季。

洋基靠著勒梅休（DJ LeMahieu）七局上的兩分砲避免完封，也將連續場次得分延續到208場，從2018年8月2日至今，每一場至少都得一分，與2000到2001年的紅人隊並列史上第三長紀錄。