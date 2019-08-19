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陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00林亭

邁阿密馬林魚隊台將陳偉殷，上個月繳出防禦率3.97的本季單月最佳表現，雖然被上壘率1.50、HR/9 1.59仍有待加強，但相較於季初大量失分的窘境，投球內容已穩定許多。

然而，就在馬林魚7月底交易掉終結者羅莫（Sergio Romo）、先發投手李察茲（Trevor Richards）及後援投手加侖（Zac Gallen），使陳偉殷有更多出賽空間後，他卻沒能把握機會，在8月所投的9.2局中就被擊出5發全壘打，防禦率高達7.45。

羅莫被換到雙城之後出賽8場，已拿下3救援、4中繼的好成績，但馬林魚牛棚卻因此更為...
羅莫被換到雙城之後出賽8場，已拿下3救援、4中繼的好成績，但馬林魚牛棚卻因此更為薄弱！ 美聯社
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控球飄忽不定 陳偉殷9.2局挨5轟

在被擊出的5轟中，有3轟是因為直球失投，對於前幾年總能將球控制在邊角的陳偉殷而言，著實不尋常。自春訓至季初，他就開始發生直球易偏高的問題，6月時控球狀況曾一度好轉，但近期的進壘點又開始不穩定，有時能精準地將球壓在好球帶的低角度位置，有幾場的球路則不停偏高，遭到砲擊。

陳偉殷2018年時，球路落在九宮格7、8、9號格子中的比例是17%，2019年的比例則為18%，差異不大；然而，投到好球帶偏高、也就是九宮格1、2、3號格子的比例，今年卻比去年高了5%，投到紅中位置的比例也多了2%。在直球球速僅91.8 mph的情況下，陳偉殷若無法將球路壓低、並找回先前優異的command（將球控制在邊角的能力），將沒辦法控制失分量。

陳偉殷球路一偏高就容易挨轟，想在大聯盟投出好成績，近壘點的掌握不能有一刻的放鬆。...
陳偉殷球路一偏高就容易挨轟，想在大聯盟投出好成績，近壘點的掌握不能有一刻的放鬆。 美聯社
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曲球進壘角度犀利 8月份揮空率高達53.3%

不過，陳偉殷本月的曲球十分犀利，總能吸引打者出棒。今年4月時，曲球是他使用率第二高的球種，雖然與直球搭配創造了17 mph的速差，但不穩定的控球卻使得它淪為單月被打擊率最高的球路。

經過調整後，曲球終於重回陳偉殷使用率排行榜第二名，除了創造速差外，從打者腰間竄至膝蓋下方的進壘點也能騙到打者，單月揮空率是驚人的53.3%，K% 33.3%也在水準之上，被打擊率更是完美的0。在陳偉殷以往拿手的直球失去宰制力後，曲球有望成為幫忙脫離低潮的解藥。

明年為合約末年 馬林魚期望提升陳偉殷交易價值

陳偉殷2016年初與馬林魚簽下5年8億美金的合約，將於明年球季結束。該合約附帶條件選擇權，只要他2020年投滿180局、或2019與2020年總計投超過360局以上，2021年的合約就會自動執行；即便如此，180局對陳偉殷而言仍是非常高的門檻——他2016年加盟馬林魚後，單季最高投球局數只有133.1局，與180局相差甚遠，也代表明年極有可能會是陳偉殷在馬林魚的最後一年。

陳偉殷(左)本季表現雖然較為失常，球迷還是衷心為他加油打氣，希望他能早日找回身手...
陳偉殷(左)本季表現雖然較為失常，球迷還是衷心為他加油打氣，希望他能早日找回身手。 美聯社
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由於馬林魚往後幾季將著重在培育新秀，便計畫盡力榨出陳偉殷的交易價值，以換來他隊潛力新秀豐厚農場。根據推測，馬林魚明年應會讓陳偉殷重返先發輪值，透過穩定的出賽機會，提高他的身價。而陳偉殷勢必得把握機會，繳出比今年更卓越的成績，才能續留大聯盟。

陳偉殷馬林魚

林亭

比起看棒球，更愛動筆寫下棒球員的故事；比起寫故事，更愛用相機紀錄三級棒球員的笑與淚。
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