親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

深圳武警練兵片段曝光 舉紅旗粵語警告：回頭是岸

中午12時5分花蓮規模4.8地震 最大震度5級

運動筆記【知識】運動前後聰明吃 讓你增肌減脂事半功倍 (文附燕麥蛋白棒做法)透過基因密碼，「微觀」訓練後的適應
健行筆記巴塱衛山.加奈美山.觀海步道【小百岳中的天使與惡魔】用生態的角度去爬山：玉山前峰
NBA克里夫蘭騎士賽季三大好球 (2018-19賽季)奧蘭多魔術賽季三大好球 (2018-19賽季)

MLB／柳賢振丟四分吞敗 教頭：不可能都不失分

2019-08-18 11:21聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

道奇韓籍左投柳賢振今天先發對勇士，5.2局就丟掉四分，也導致球隊以3：4落敗。 ...
道奇韓籍左投柳賢振今天先發對勇士，5.2局就丟掉四分，也導致球隊以3：4落敗。 美聯社
分享

道奇韓籍左投柳賢振今天之前六場比賽合計僅丟四分，今天先發對勇士，5.2局就丟掉四分，也導致球隊以3：4落敗，柳賢振吞下本季第三敗，防禦率從賽前的1.45上升到1.64，不過仍是大聯盟防禦率王。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）仍給予柳賢振好評，「對手今天打得很好，他有些變速球、卡特球沒有控準，被掌握住，但還是很有競爭力，他不可能每次都無失分，這場還是有給我們贏球的機會。」

柳賢振前兩局僅被敲一安，三局下開局就被艾查瓦瑞亞（Adeiny Hechavarria）敲出二壘安打，奧比斯（Ozzie Albies）在一三壘有人時的二壘安打帶有兩分打點。

柳賢振在四、五局力保不失分，道奇靠著貝提（Matt Beaty）四局上陽春砲、五局上一分打點安打追平，不過柳賢振在六局下連兩打席被唐納森（Josh Donaldson）、杜沃（Adam Duvall）敲出「背靠背」全壘打，再丟兩分，沒能投完六局退場。

柳賢振總計5.2局被敲六安，有五次三振、一次四壞保送，丟掉四分自責分是近七場新高，而前六場加起來39.2局丟掉四分，只有兩分自責分，這也是柳賢振本季23場先發第二次單場失超過兩分，上一次是6月29日對洛磯失七分。

勇士牛棚前19場防禦率8.08 ，今天卻在佛提奈維奇（Mike Foltynewicz）先發4.2局失兩分退場後撐起大局，四人接力投完4.1局，僅被孟西（Max Muncy）敲出一發陽春砲，用一分差守住勝利。

柳賢振道奇
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

MLB／陳偉殷再挨2轟 寫馬林魚牛棚難堪紀錄

2019-08-18 11:42

MLB／裁判這次沒認錯 賈納製造怪聲被趕出場

2019-08-18 07:35

MLB／塞爾手肘發炎進傷兵 本季歸隊掛問號

2019-08-18 08:59

MLB／家暴案受罰 道奇牛棚烏力亞斯禁賽20場

2019-08-18 09:28

MLB／忘掉前役狂失19分 洋基靠田中將大扳顏面

2019-08-17 11:20

MLB／姜正浩現身釀酒人3A 球團澄清：還沒簽

2019-08-17 10:41

MLB／押大都會進不了季後賽 他拿北極熊刺青當賭注

2019-08-17 09:10

MLB／派野手登板不好笑 洋基教頭籲提前結束制

2019-08-17 08:20

MLB／國聯新人王飛了？教士塔帝士預計本季關機

2019-08-17 07:02

MLB／天使楚奧扛出本季40轟 並列大聯盟全壘打王

2019-08-16 17:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00

優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

2019-08-16 07:00

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融貢獻1安2打點 火腿6:1勝樂天止9連敗

2019-08-17 17:30

NBA／卡珍斯結婚前夕再受重傷 格林聞訊悲嘆不已

2019-08-17 14:36

世界盃男籃／美國隊退出潮沒結束 福克斯閃人

2019-08-18 08:03

日職／王柏融關鍵2打點 第6度登英雄訪問台

2019-08-17 18:15

NBA／參與籃網球員訓練引聯想 美媒駁球團有意安東尼

2019-08-17 14:56

女壘／U19世界盃兩岸交手 台灣女婿護國旗遭趕出場

2019-08-17 19:52

菁英盃／乙組出身 甘賀升向丁冠皓看齊

2019-08-17 19:28

中職／味全龍回來了 力拚2023年打進季後賽

2019-08-17 13:00

日職／王柏融隔1個半月打點進帳 火腿結束9連敗

2019-08-17 17:47

世界盃男籃／首戰踢鐵板慘敗 澳洲復仇加拿大

2019-08-18 11:20

世界盃男籃／字母哥主宰 希臘熱身賽力挫土耳其

2019-08-18 10:52

世界盃男籃／美國熱身賽首戰 後場雙星助隊擊敗西班牙

2019-08-17 12:40

中職／味全龍首位洋將？ 川崎宗則以選手為主

2019-08-17 14:24

MLB／裁判這次沒認錯 賈納製造怪聲被趕出場

2019-08-18 07:35

菁英盃／鄭慧芸後最高本土長人 趙云楓轉戰淡商

2019-08-17 22:19

中職／去年同遭悍將釋出 吳宗峻、林旺衛當味全龍老將

2019-08-17 18:13

中職／稻葉篤紀點名陳禹勳 要盡量想辦法不讓他上來

2019-08-17 18:01

世界盃男籃／沙波尼斯挺身 立陶宛少一塔克俄羅斯

2019-08-18 12:00

NBA／AD主打中鋒非計畫 美媒點哈沃德救湖人

2019-08-18 12:15

日職／王柏融打擊火力回復 期待挽救火腿低潮

2019-08-17 13:58

中職／岳東華替補關鍵安 兄弟追近「猿頭」

2019-08-17 23:52

MLB／陳偉殷再挨2轟 寫馬林魚牛棚難堪紀錄

2019-08-18 11:42

中職／恰恰是林益全的目標 也想創造自己的成績

2019-08-17 16:08

PGA／BMW錦標賽次輪 潘政琮抓5鳥暫居並列21

2019-08-17 14:38

中職／岳東華致勝安打 兄弟斷猿隊3連勝

2019-08-17 21:18

中職／陳仕朋除獅有一套 有望悍將首位10勝土投

2019-08-17 23:58

中職／兄弟岳東華首獲單場MVP：等了很久

2019-08-17 21:20

中職／龍隊開訓喊4年後爭冠 川崎秀二刀流

2019-08-18 00:03

中職／被稱「台灣的坂本」 林立：差太多了啦

2019-08-17 16:47

菁英盃／平日被國泰「虐菜」 淡商練出強心臟

2019-08-17 16:33

中職／味全龍趣味賽 川崎宗則「二刀流」登板投球

2019-08-17 19:44

辛辛那提網賽／球王出局！ 俄新星連兩站闖決賽

2019-08-18 10:12

中職／復古紅潮再現 味全龍最快9月實戰

2019-08-17 13:12

中職／出生時味全龍已解散 劉基鴻聽過龍象亂鬥

2019-08-17 17:09

MLB／塞爾手肘發炎進傷兵 本季歸隊掛問號

2019-08-18 08:59

MLB／柳賢振丟四分吞敗 教頭：不可能都不失分

2019-08-18 11:21

羽球世錦賽／賽程出爐 首輪小天、王子領銜

2019-08-18 10:44

中信女子公開賽／揮別不順遂 侯羽桑迎首座職業賽冠軍

2019-08-17 18:18

中職／劉軒荅中繼表現穩定 明年有機會爭取先發

2019-08-17 16:30

中職／陳仕朋對獅隊投順手 拿到對戰3連勝

2019-08-17 20:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top