MLB／柳賢振丟四分吞敗 教頭：不可能都不失分

2019-08-18 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



道奇韓籍左投柳賢振今天先發對勇士，5.2局就丟掉四分，也導致球隊以3：4落敗。 美聯社 分享 facebook

道奇韓籍左投柳賢振今天之前六場比賽合計僅丟四分，今天先發對勇士，5.2局就丟掉四分，也導致球隊以3：4落敗，柳賢振吞下本季第三敗，防禦率從賽前的1.45上升到1.64，不過仍是大聯盟防禦率王。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）仍給予柳賢振好評，「對手今天打得很好，他有些變速球、卡特球沒有控準，被掌握住，但還是很有競爭力，他不可能每次都無失分，這場還是有給我們贏球的機會。」

柳賢振前兩局僅被敲一安，三局下開局就被艾查瓦瑞亞（Adeiny Hechavarria）敲出二壘安打，奧比斯（Ozzie Albies）在一三壘有人時的二壘安打帶有兩分打點。

柳賢振在四、五局力保不失分，道奇靠著貝提（Matt Beaty）四局上陽春砲、五局上一分打點安打追平，不過柳賢振在六局下連兩打席被唐納森（Josh Donaldson）、杜沃（Adam Duvall）敲出「背靠背」全壘打，再丟兩分，沒能投完六局退場。

柳賢振總計5.2局被敲六安，有五次三振、一次四壞保送，丟掉四分自責分是近七場新高，而前六場加起來39.2局丟掉四分，只有兩分自責分，這也是柳賢振本季23場先發第二次單場失超過兩分，上一次是6月29日對洛磯失七分。

勇士牛棚前19場防禦率8.08 ，今天卻在佛提奈維奇（Mike Foltynewicz）先發4.2局失兩分退場後撐起大局，四人接力投完4.1局，僅被孟西（Max Muncy）敲出一發陽春砲，用一分差守住勝利。