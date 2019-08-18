MLB／塞爾手肘發炎進傷兵 本季能否歸隊掛問號

2019-08-18 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



紅襪強投塞爾（Chris Sale）因左手肘發炎，被放入10天傷兵名單，更重要的疑問是本季有機會歸隊嗎？總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示：「目前還無法確定。」

塞爾在14日對印地安人先發後就感覺到手肘不適，不過未立刻反應，直到17日才跟球隊回報，隨後經過核磁共振成像（MRI）檢查，隊醫診斷為手肘發炎，唐布洛斯基表示：「還需要進一步的評估，我目前還不知道會對球隊有什麼影響。」

除了自家隊醫外，紅襪也打算諮詢曾為王建民進行肩膀手術的名醫安德魯斯（ James Andrews），唐布洛斯基表示：「永遠都需要徵詢第二意見，這點大家都同意，不過我不確定塞爾會不會去見安德魯斯。」

紅襪為留住左投塞爾，今年開季前簽下5年1.45億美元（約新台幣44.75億元）的延長合約，本季至今6勝11敗、防禦率4.40，相較過去六年都進入塞揚獎票選的身手，略顯失色。

唐布洛斯基表示：「無論有沒有合約，投手手肘受傷我都會很關心。」而紅襪也傳達塞爾不願發表言論的心情，唐布洛斯基說：「我想他對自己進傷兵名單有點不開心吧。」

塞爾去年因為肩膀痠痛，在下半季只投了29局，不過仍在世界大賽上場關門成功，幫球隊拿下冠軍，唐布洛斯基澄清傷勢並非舊傷，而是14日先發後才出現。