MLB／拿球棒製造怪聲 賈納又被趕出場

2019-08-18 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洋基賈納（Brett Gardner）再次不發一語被驅逐出場，這次裁判沒認錯人，一壘審明確比出動作，賈納因拿球棒敲擊板凳區天花板的動作被趕出場，同場被驅逐出場的還有總教練布恩（Aaron Boone）、投手沙巴西亞（CC Sabathia），洋基仍以6：5擊敗印地安人。

事情源起於六局下，梅賓（Cameron Maybin）因一顆外角球被三振而對主審梅伊（Ben May）好球帶不滿，布恩上前抗議後遭到驅逐出場，接下來板凳跟著起鬨，一壘審科吉（Phil Cuzzi）也把賈納、沙巴西亞都趕出場。

賈納表示：「老實說這有點瘋狂，我因為用自己的球棒敲打休息室天花板被驅逐出場，我猜是製造太多怪聲，這我不太高興，我不認為我的行為有被驅逐出場的必要。」

布恩表示：「我們的工作是在規範中打球，不要越線，因為我們當然不希望球員被趕出場，我也不愛被趕出場，不過有時候在這樣激烈的比賽中，多少會帶點激情，難免會越線一點。」

賈納在8月10日曾被主審席戈（Chris Segal）趕出場，當時也曾拿球棒敲打天花板，不過原因卻是席戈以為他在批評主審，真正的禍首卻是梅賓，賈納當天曾詢問裁判組，敲打天花板是否違規，但並未獲得答覆。

賈納本季常敲打天花板抗議，今天第一次被趕出場，賈納忍不住抱怨：「我問他為什麼？沒人告訴我不能這樣做，沒人說我不能製造聲音，我也沒有針對任何事、任何人，一句話都沒說。」