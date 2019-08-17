MLB／忘掉前役狂失19分 洋基靠田中將大扳回顏面

2019-08-17 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



田中將大。 美聯社 分享 facebook 揮別狂失19分的一戰，日籍投手田中將大為洋基扳回顏面，他今天先發6.1局失2分，率領洋基以3：2險勝印地安人，這是洋基本季的第82勝，確定推進連續27季勝率五成以上。

「這不容易，但你必須想辦法將昨天的事拋開。」洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示，前一戰遭印地安人以5：19修理，當然不好過，「但幸運的是，那終究只算一敗，從中學到一課，然後翻過那一頁，我很期待今晚將球交到田中手裡。」

田中將大回應期待，先發6.1局只被敲出4安打，第二局因拉米瑞茲（Jose Ramirez）的陽春砲失掉第一分，第七局普伊格（Yasiel Puig）再敲陽春彈，將比分差距縮小為2：3，田中接下來再被敲二壘安打，教練團決定換投，肯利（Tommy Kahnle）以連2K凍結跑者。

布里頓（Zach Britton）和查普曼（Aroldis Chapman）聯手把關最後兩局，守下這場一分差勝利，回歸洋基的標準勝利方程式。

布恩表示，「在田中將大先前幾場表現掙扎的比賽之後，看到他取得這樣的結果，真的是很棒的事，雖然還有些地方仍在修正，但已經夠好了。」他稱讚田中今天的指叉、直球、滑球都比近幾戰更好，「如果他的指叉球能繼續朝正確的方向調整，在接下來這段時間一定會幫上他的忙。」

另一位擺脫低潮的球員是主砲賈吉（Aaron JUdge），在近21場比賽，累積81打數僅12支安打，打擊率只有1成48，挨了32次三振，賈吉在昨天受訪時表示，「這是個漫長的球季，我在前幾年也有過這樣的狀況，但棒球就是這樣，你會有幾個禮拜表現火燙，但也會有想問到底怎麼了的時候，而我只會專注做好自己的工作。」此役他3打數敲出2安打，兩次都回到本壘得分，成為洋基的攻勢啟動機。