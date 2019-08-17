MLB／押大都會進不了季後賽 他拿北極熊刺青當賭注

2019-08-17 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



阿隆索綽號北極熊。 路透 分享 facebook 「如果大都會進季後賽，我就在身上刺北極熊刺青！」紐約運動電台WFAN主持人卡林（Chris Carlin）發豪語，他預言大都會進不了季後賽，拿身體當賭注，如果大都會成功「打臉」他、進入季後賽，這將是卡林人生中的第一個刺青。

儘管是位處紐約的電台頻道，但卡林聲稱：「大都會還不夠好，他們進不了季後賽。」他在今天播出的內容中發豪語，如果大都會打進季後賽，就把北極熊刺上身，那正是大都會超級新秀、國聯新人王熱門候選阿隆索（Pete Alonso）的綽號，他笑說：「看看我有多有自信。」

卡林的賭注一出，網友好奇提問，卡林透過推特逐一解答，「外卡驟死賽算數，第163場加賽不算，我身上沒有其他刺青，這個北極熊刺青尺寸會是中等，位置還沒決定，我必須徵求我的配偶同意，可以確定的是絕對不是股溝上方。」卡林表示，他的太太絕對會喜歡這個刺青。

大都會目前戰績52勝69敗，在國聯東區排名第四，與分區龍頭勇士之間有九場勝差，想以分區第一出線有難度，但挑戰國聯外卡並非遙不可及，落後目前外卡第二的小熊僅兩場差距。