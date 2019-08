MLB／押大都會進不了季後賽 他拿北極熊刺青當賭注

阿隆索綽號北極熊。 路透 分享 facebook 「如果大都會進季後賽,我就在身上刺北極熊刺青!」紐約運動電台WFAN主持人卡林(Chris Carlin)發豪語,他預言大都會進不了季後賽,拿身體當賭注,如果大都會成功「打臉」他、進入季後賽,這將是卡林人生中的第一個刺青。

儘管是位處紐約的電台頻道,但卡林聲稱:「大都會還不夠好,他們進不了季後賽。」他在今天播出的內容中發豪語,如果大都會打進季後賽,就把北極熊刺上身,那正是大都會超級新秀、國聯新人王熱門候選阿隆索(Pete Alonso)的綽號,他笑說:「看看我有多有自信。」

卡林的賭注一出,網友好奇提問,卡林透過推特逐一解答,「外卡驟死賽算數,第163場加賽不算,我身上沒有其他刺青,這個北極熊刺青尺寸會是中等,位置還沒決定,我必須徵求我的配偶同意,可以確定的是絕對不是股溝上方。」卡林表示,他的太太絕對會喜歡這個刺青。

大都會目前戰績52勝69敗,在國聯東區排名第四,與分區龍頭勇士之間有九場勝差,想以分區第一出線有難度,但挑戰國聯外卡並非遙不可及,落後目前外卡第二的小熊僅兩場差距。

.@ChrisCarlin feels so strongly that the #Mets won't make the playoffs that he's vowing to get a polar bear tattoo if he's proven wrong. https://t.co/0YbfSor1CE pic.twitter.com/NlAFPULMXg