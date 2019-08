MLB／派野手登板不好笑 洋基教頭籲提前結束制

野手福特登板投球。 美聯社 分享 facebook 洋基昨天以5:19遭印地安人海電,比賽後段將一壘手福特(Mike Ford)推上投手丘消化局數,難得在洋基球場上演的場景,讓不少球員和觀眾都笑了,但洋基教頭布恩(Aaron Boone)可笑不出來,經過一晚後,今天再談這場比賽,他建議大聯盟應該考慮在例行賽採用「提前結束制」,他說:「我認為那會有許多好處。」

福特昨役在大幅落後情況下負責最後兩局,登板時,連洋基球員都忍不住以手套掩住嘴巴偷笑,他最終被敲6安打、失2分,包括挨了兩發全壘打。

「就算球員覺得好玩,但就我的角度看來,讓野手在這種狀況上場投球並不有趣,你會擔心選手受傷。」布恩表示,「有很多不成文規定都已經被淘汰,球員會在比分差距很大時盜壘,會在0好3壞時揮棒,如果比賽來到7局後呈現這樣的狀況,或許也有些值得探討的地方。」

布恩建議,例行賽考慮採用提前結束比賽制度,「我想那會有意義,特別是如今投手的出賽量被嚴格控管,即便是大幅領先的一方,也會希望在大勢底定的比賽省下投手。」

包含昨役在內,洋基本季共兩度在比賽後段啟用野手上場投球,去年季後賽在分區系列賽遭遇紅襪,第三戰遭對手以16:1痛宰之戰,也在第九局推出捕手羅曼恩(Austin Romine)收拾殘局。

Mike Ford throwing absolute CHEDDAR in the 9th. Should’ve started the game. The Pride of Princeton! pic.twitter.com/sjEDeorbw3