MLB／派野手登板不好笑 洋基教頭籲提前結束制

2019-08-17 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



野手福特登板投球。 美聯社 分享 facebook 洋基昨天以5：19遭印地安人海電，比賽後段將一壘手福特（Mike Ford）推上投手丘消化局數，難得在洋基球場上演的場景，讓不少球員和觀眾都笑了，但洋基教頭布恩（Aaron Boone）可笑不出來，經過一晚後，今天再談這場比賽，他建議大聯盟應該考慮在例行賽採用「提前結束制」，他說：「我認為那會有許多好處。」

福特昨役在大幅落後情況下負責最後兩局，登板時，連洋基球員都忍不住以手套掩住嘴巴偷笑，他最終被敲6安打、失2分，包括挨了兩發全壘打。

「就算球員覺得好玩，但就我的角度看來，讓野手在這種狀況上場投球並不有趣，你會擔心選手受傷。」布恩表示，「有很多不成文規定都已經被淘汰，球員會在比分差距很大時盜壘，會在0好3壞時揮棒，如果比賽來到7局後呈現這樣的狀況，或許也有些值得探討的地方。」

布恩建議，例行賽考慮採用提前結束比賽制度，「我想那會有意義，特別是如今投手的出賽量被嚴格控管，即便是大幅領先的一方，也會希望在大勢底定的比賽省下投手。」

包含昨役在內，洋基本季共兩度在比賽後段啟用野手上場投球，去年季後賽在分區系列賽遭遇紅襪，第三戰遭對手以16：1痛宰之戰，也在第九局推出捕手羅曼恩（Austin Romine）收拾殘局。