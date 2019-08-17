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MLB／國聯新人王飛了？教士塔帝士預計本季關機

2019-08-17 07:02聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

教士超級新秀塔帝士（Fernando Tatis Jr.）爭取國聯新人王，現在出現最大危機，總教練格林（Andy Green）今天宣布，他因背部傷勢可能本季報銷。

塔帝士本季至今出賽84場，繳出3成17打擊率、106支安打、22轟、53分打點，在游擊的守備和跑壘同樣表現令人驚豔，但本季已二度出現傷勢問題，5月就曾因大腿拉傷暫時缺陣，本周再度進入傷兵名單。

格林今天賽前受訪帶來壞消息，他指出塔帝士的下背部持續感受到壓迫，本季很有可能無法再出賽，球團預計在三周後進行再次評估，但預料會以比較小心謹慎的態度保護這位超級新秀，提前關機的可能性很大。

塔帝士為國聯新人王的領跑者之一，如果菜鳥球季就此畫下句點，無疑為其他國聯新秀開出坦途，尤其是本季已敲39轟的大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），問鼎獎項的機率大增。

大聯盟官網報導指出，塔帝士拿下國聯新人王的機會遭遇嚴重打擊，儘管他在各項打擊數據上幾乎都優於阿隆索，但阿隆索的出賽數比塔帝士多了36場，而差距還會持續擴大；其他國聯新人王候選，還包括勇士索洛卡（Mike Soroka）、道奇佛杜戈（Alex Verdugo）和海盜雷諾斯（Bryan Reynolds）。

教士新秀游擊手塔帝士。美聯社
教士新秀游擊手塔帝士。美聯社
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