MLB／天使楚奧扛出本季40轟 並列大聯盟全壘打王

楚奧特。 路透 分享 facebook 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天在主場以8比7擊敗芝加哥白襪,天使強棒楚奧特扛出本季第40轟,與同天開轟的道奇強打貝林格並列大聯盟全壘打王。

貝林格(Cody Bellinger)稍早在迎戰邁阿密馬林魚的比賽擊出個人本季第40轟,暫居大聯盟全壘打王寶座,不久之後楚奧特(Mike Trout)也開轟,追平貝林格並列全壘打王。

楚奧特1局下首度站上打擊區就敲安,展現強攻氣勢,3局下鎖定白襪先發投手羅培茲(Reynaldo Lopez)一顆時速88英里變速球,擊成中外野方向陽春砲,這是他生涯第2度達陣單季40轟,上一次是2015年繳出41轟。

天使隊史曾有5次打者單季敲出40轟,楚奧特就包辦2次,另外3次分別是強打葛洛斯(Troy Glaus)於2000年、2001年擊出47轟與41轟,普侯斯(AlbertPujols)在2015年敲出40轟。

手感火燙的楚奧特今天4打數4安打,並進帳1分打點、跑回4分,幫助天使終場以8比7贏球。

天使全隊共擊出11支安打,先發投手希尼(AndrewHeaney)主投7局挨4安掉3分,送出6次三振沒有保送,笑納個人本季第2勝。

擔綱天使第3棒指定打擊的大谷翔平也表現不俗,1局下首打席打第一顆球形成二壘安打,3局下再敲安,今天5打數2安打,打擊率上升到2成96。

白襪打線今天也表現出色,第3棒打者阿布瑞烏(Jose Abreu)扛出雙響砲,第6棒打者卡斯蒂約(Welington Castillo)也開轟。

白襪先發投手羅培茲主投5.1局挨9安,失掉5分全是自責分,苦吞個人本季第10敗。

For the 2nd time in his career, @MikeTrout has reached the 40 HR mark. pic.twitter.com/NXF1mjOkK5