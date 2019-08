MLB／阿隆索39轟平國聯菜鳥紀錄 教頭談心揮別低潮

分享 facebook 大都會超級菜鳥阿隆索(Pete Alonso)用三分砲幫助球隊以10:8擊敗勇士,這支本季第39轟也讓他追平貝林格(Cody Bellinger)的國聯菜鳥最多轟紀錄,大都會還有42場比賽,阿隆索有機會挑戰賈吉(Aaron Judge)的52轟大聯盟菜鳥紀錄。

阿隆索全場五打數五安打,敲回六分打點,一局上敲出的全壘打,距離451呎,根據「Statcast」記錄,是個人第九支距離至少440呎的全壘打,大聯盟無人能出其右。

阿隆索拿下明星賽全壘打王後,下半季一度陷入17打數1安打的低潮,隨後逐漸回升,在今天賽後,8月打擊率來到3成20,有14分打點,近九場敲出五轟。

總教練卡洛威(Mickey Callaway)的前一天談心或許也有助益,卡洛威表示:「他最近有些在意出局數,我們昨天賽後聊了很久,他在最近十天打得甚至比上半季能進入明星隊的表現更好,我不認為他有打不好的感覺。」

除了阿隆索外,羅沙里歐(Amed Rosario)也敲出生涯最多的五支安打,差一發全壘打可完全打擊,拉莫斯(Wilson Ramos)、拉加雷斯(Juan Lagares)各三安。

That's Lake Alonso now.@Pete_Alonso20 just tied the NL rookie home run record in STYLE! 💪 pic.twitter.com/6jb4I07XUj