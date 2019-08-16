MLB／阿隆索39轟平國聯菜鳥紀錄 教頭談心揮別低潮

2019-08-16 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



分享 facebook 大都會超級菜鳥阿隆索（Pete Alonso）用三分砲幫助球隊以10：8擊敗勇士，這支本季第39轟也讓他追平貝林格（Cody Bellinger）的國聯菜鳥最多轟紀錄，大都會還有42場比賽，阿隆索有機會挑戰賈吉（Aaron Judge）的52轟大聯盟菜鳥紀錄。

阿隆索全場五打數五安打，敲回六分打點，一局上敲出的全壘打，距離451呎，根據「Statcast」記錄，是個人第九支距離至少440呎的全壘打，大聯盟無人能出其右。

阿隆索拿下明星賽全壘打王後，下半季一度陷入17打數1安打的低潮，隨後逐漸回升，在今天賽後，8月打擊率來到3成20，有14分打點，近九場敲出五轟。

總教練卡洛威（Mickey Callaway）的前一天談心或許也有助益，卡洛威表示：「他最近有些在意出局數，我們昨天賽後聊了很久，他在最近十天打得甚至比上半季能進入明星隊的表現更好，我不認為他有打不好的感覺。」

除了阿隆索外，羅沙里歐（Amed Rosario）也敲出生涯最多的五支安打，差一發全壘打可完全打擊，拉莫斯（Wilson Ramos）、拉加雷斯（Juan Lagares）各三安。