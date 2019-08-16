MLB／達比修有7局無失分 牛棚放火搞砸勝投

2019-08-16 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



達比修有。 路透 分享 facebook 小熊隊日籍投手達比修有今天繳出七局無失分的本季最佳投球成績，不過退場後牛棚放火，兩局丟掉七分，包括被哈波（Bryce Harper）敲出的再見滿貫砲，以5：7遭費城人逆轉，達比修有勝投飛了。

達比修有首局對哈波投出觸身球，不過接下來兩打席對決，達比修都讓這位簽下13年3.3億美元大約的強打吞下三振，三到六局達比修都讓對手上壘，第五局更被攻占到三壘得分大門口，不過硬是守住危機，第七局連飆兩K用三上三下收尾。

達比修有雖然作為打者，三打數吞下三次三振，不過先發七局僅被敲四安，送出10K，沒有四壞保送，這是達比修有本季第三次投滿七局，也是唯一一次無失分，防禦率下降到4.21。

達比修有退場時，小熊靠著瑞佐（Anthony Rizzo）、史瓦柏（Kyle Schwarber）開轟，取得5：0領先，不料小熊牛棚從8局下先丟一分；史卓普（Pedro Strop）九局一出局登板，被敲一安、一次觸身球，一人次都沒解決退場，接手的霍蘭（Derek Holland）更慘，滿壘時面對哈波，在兩好兩壞後，第六球被敲出右外野滿貫砲，也讓費城人在九局下攻下六分大逆轉。

這是哈波生涯第十支再見安打，也打飛達比修有的本季第五勝，費城人上次敲出再見滿貫砲則是2013年的梅布瑞（John Mayberry Jr.）。