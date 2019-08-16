親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

高中課本綠油油！11張綠營人物照置入公民與社會課本

路上紅包別撿...這地方新葬女屍頻傳失蹤 最高喊價15萬

運動筆記【教練！我想跑步！】調整的藝術「肌肉張力」Extreme East Trail 2019 台灣極東越野熱血篇
健行筆記【新北市・三峽】雲森瀑布健行步道 三峽熊空雲森三瀑宜蘭冬山_新寮瀑布步道
NBAKyle Lowry三大妙傳助攻 (2018-19賽季)印第安那溜馬三大好球 (2018-19賽季)

MLB／達比修有7局無失分 牛棚放火搞砸勝投

2019-08-16 11:08聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

達比修有。 路透
達比修有。 路透
分享
小熊隊日籍投手達比修有今天繳出七局無失分的本季最佳投球成績，不過退場後牛棚放火，兩局丟掉七分，包括被哈波（Bryce Harper）敲出的再見滿貫砲，以5：7遭費城人逆轉，達比修有勝投飛了。

達比修有首局對哈波投出觸身球，不過接下來兩打席對決，達比修都讓這位簽下13年3.3億美元大約的強打吞下三振，三到六局達比修都讓對手上壘，第五局更被攻占到三壘得分大門口，不過硬是守住危機，第七局連飆兩K用三上三下收尾。

達比修有雖然作為打者，三打數吞下三次三振，不過先發七局僅被敲四安，送出10K，沒有四壞保送，這是達比修有本季第三次投滿七局，也是唯一一次無失分，防禦率下降到4.21。

達比修有退場時，小熊靠著瑞佐（Anthony Rizzo）、史瓦柏（Kyle Schwarber）開轟，取得5：0領先，不料小熊牛棚從8局下先丟一分；史卓普（Pedro Strop）九局一出局登板，被敲一安、一次觸身球，一人次都沒解決退場，接手的霍蘭（Derek Holland）更慘，滿壘時面對哈波，在兩好兩壞後，第六球被敲出右外野滿貫砲，也讓費城人在九局下攻下六分大逆轉。

這是哈波生涯第十支再見安打，也打飛達比修有的本季第五勝，費城人上次敲出再見滿貫砲則是2013年的梅布瑞（John Mayberry Jr.）。

達比修有哈波小熊隊

相關新聞

優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

2019-08-16 07:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00

MLB／貝林格40轟本季首位 道奇4轟不敵馬林魚

2019-08-16 10:35

MLB／馬林魚全壘打牆再改版？基特說：或許

2019-08-16 08:19

MLB／阿隆索39轟平國聯菜鳥紀錄 教頭談心揮別低潮

2019-08-16 11:39

MLB／今日戰績表 美聯洋基國聯道奇兩龍頭均落難

2019-08-16 11:11

MLB／等7年終於成為美國人 普伊格取得公民身份

2019-08-15 17:50

MLB／生涯再現希望 哈維小聯盟約加盟運動家

2019-08-15 17:16

MLB／克蕭開賽連7K 生涯165勝追平道奇傳奇

2019-08-15 16:59

MLB／金鶯成洋基大補丸 本季僅2勝還吞16連敗

2019-08-15 15:57

MLB／今日戰績表 大谷雙安天使躲過海盜橫掃

2019-08-15 15:24

MLB／紅人新秀14場9轟史上最快 美媒分析弱點

2019-08-15 15:04

MLB／明年留不留馬丁利？基特：還沒結論

2019-08-15 13:54

MLB／普荷斯再寫紀錄 刷新外籍球員安打數

2019-08-15 12:39

MLB／冠軍教頭回任打教有用 費城人棒打漢默斯

2019-08-15 10:49

MLB／國民狂電紅人 隊史首次單局全員得分

2019-08-15 09:24

MLB／不樂見爭執粗口全都錄 托瑞：我聽見就好

2019-08-15 07:51

MLB／能忍痛、不能忍輸 艾里耶塔決定動刀

2019-08-15 06:56

MLB／6支6含4支二壘打 狄佛斯現代棒球第一人

2019-08-14 17:00

MLB／有望挑戰40-40 勇士亞古納MVP呼聲起

2019-08-14 16:16

MiLB／10球僅1好球 曾仁和沒抓出局數丟3分

2019-08-14 13:40

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

2019-07-19 12:00
看更多

熱門文章

NBA／每10年最佳5人 NBA2K推4組經典陣容

2019-08-15 17:40

NBA／勇士進不了季後賽？ 格林：真是瘋了

2019-08-15 12:32

日職／王柏融敲雙安難救火腿 打擊率升至2成82

2019-08-15 20:20

NBA／湖人卡珍斯驚傳左膝韌帶斷裂 下季恐報銷

2019-08-16 09:23

NBA／14歲第一次灌籃 威廉森想向卡特請益

2019-08-15 15:21

日職／王柏融揮雙安有長打 火腿隊再吞9連敗

2019-08-15 20:28

ABL／野獸歸來！ 富邦勇士與林志傑完成簽約

2019-08-15 16:17

世界盃男籃／FIBA官網評排名 美國仍居32隊之首

2019-08-15 15:10

ABL／簽台籃第一人 許晉哲稱林志傑是甜蜜負擔

2019-08-15 16:59

優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

2019-08-16 07:00

NBA／單膝跪地爭議 波總讚卡普尼克愛國

2019-08-15 15:45

夏季聯賽／SBL五隊選秀 待選球員心情忐忑

2019-08-15 18:00

辛辛那提網賽／再碰謝淑薇 大坂：無法預測她

2019-08-15 18:38

NBA／卡珍斯恐報銷 美媒為湖人列備案人選

2019-08-16 10:13

日職／歐力士20：8勝西武 張奕先發2連勝

2019-08-15 21:01

日職／張奕對西武先發5局失4分 有望收下2連勝

2019-08-15 19:40

籃球／林志傑回歸台籃 周士淵：將吸引球迷回流

2019-08-15 19:04

辛辛那提女網／單打不敵大坂直美 謝淑薇雙打也退賽

2019-08-16 08:39

MLB／克蕭開賽連7K 生涯165勝追平道奇傳奇

2019-08-15 16:59

狀元、榜眼齊聚活塞 羅斯、畢斯利峰迴路轉生涯

2019-08-16 07:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00

日職／隊友單場20安猛攻 張奕先發奪第2勝

2019-08-16 00:16

MLB／金鶯成洋基大補丸 本季僅2勝還吞16連敗

2019-08-15 15:57

MLB／等7年終於成為美國人 普伊格取得公民身份

2019-08-15 17:50

NBA╱當年交易陪襯 沙波尼斯反變溜馬核心

2019-08-15 17:00

MLB／普荷斯再寫紀錄 刷新外籍球員安打數

2019-08-15 12:39

羽球／台灣男雙戰國時代 兩屆奧運國手：看臨場

2019-08-15 14:29

MLB／紅人新秀14場9轟史上最快 美媒分析弱點

2019-08-15 15:04

MLB／明年留不留馬丁利？基特：還沒結論

2019-08-15 13:54

中職／林立滿貫砲打擊率重返4成 林泓育觸身球110次破紀錄

2019-08-15 22:24

MLB／生涯再現希望 哈維小聯盟約加盟運動家

2019-08-15 17:16

LLB次青少棒／中華勝波多黎各 再1勝就爭冠

2019-08-15 15:31

東奧／跆拳道新計畫 裁判將採4D錄影判讀

2019-08-15 16:07

12強賽／洪總看到稻葉會緊張 讚日本打者人中之龍

2019-08-15 19:04

中職／林立猛打賞再當4割男 悍將陷「桃園魔咒」

2019-08-16 00:24

12強賽／日電視台專訪 洪總：王柏融有意願參賽

2019-08-15 18:06

籃球／現身夏季聯賽挺母校 林冠均盼獲富邦青睞

2019-08-15 15:22

籃球／野獸歸鄉 複數年合約加盟富邦勇士

2019-08-16 00:21

NBA／揮別五虎笑柄時代 籃網CEO傳請辭下台

2019-08-16 10:49

MLB／馬林魚全壘打牆再改版？基特說：或許

2019-08-16 08:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top